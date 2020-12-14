《小傳日記》官媒作批評，科技佬慘情，恒指悶悶跌，又挫百幾點

《小傳日記》今日魚缸繼續浮沉，亞洲股市今日早上都係高開低走，所以大市高開十數點之

後都係上上落落咁，午後一堆新經濟股都潛水，拖累大市氣氛，有指神州官媒體發文，對科技龍

頭企業進行批評，而市監總局仲要對科技企業罰款，嚇到一個二個都先出貨先講，不過金融股就

有捧場客，ＡＩＡ（０１２９９）同平保（０２３１８）都升逾１％，不過內銀佬就慘慘豬，建

行（００９３９）、工行（０１３９８）、中行（０３９８８）跌約１巴仙。最後魚缸收報

２６３８９，跌１１６點或近半巴仙，主板成交多半成至１４３３﹒０７億銀。國企指數報

１０４４３點，跌９點或唔夠半巴仙。恆生科技指數報８１２８，升４８點或逾半巴仙。

神州Ａ場今日都略為反彈，上證綜合指數報３３６９點，升２１點或逾半巴仙；深證成份指

數報１３６９２點，升１３６點或遇１巴仙。兩市全日成交７０９７億人仔，較上日成交減少一

成半。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）跌近１巴仙，報４１﹒３５銀；生發發

（００３８８）漲近半巴仙，報３８７﹒８銀；建行潛近１巴仙，報５﹒７６銀。



＊數據麻麻地內房悶聲氣，大和又唱好內險有著數＊



神州統計局公布１１月份商品住宅銷售價格數據，商品房價格都只有約半巴仙升幅，所以內

房佬走勢都係榮辱互見為主，中海外（００６８８）漲近２巴仙，報１７﹒９銀；華潤置地

（０１１０９）跌近半巴仙，報３１﹒４銀；融創中國（０１９１８）飆近４巴仙，報

２８﹒０５銀；碧桂園（０２００７）跌近１巴仙，報１０﹒０２銀；萬科企業（０２２０２）

漲近２巴仙，報２６﹒４銀；中國恆大（０３３３３）飛起逾１巴仙，報１５﹒４８銀。

大和早前發表報告預計，話大中華區保險股存在四至六成上升空間，主要運營指標明年有望

恢復至雙位數正增長，真係開心仔！內險佬梗係要升一升賀賀佢！中國平安（０２３１８）升近

１巴仙，報９３﹒５５銀；國壽（０２６２８）升唔夠半巴仙，報１７﹒１２元；中國太保

（０２６０１）飆近３巴仙，報２９﹒９５銀，；眾安在線（０６０６０）跳起逾２巴仙，報

３６﹒３元；中國太平（００９６６）升近１巴仙，報１４﹒２６銀。



＊阿里遭罰款小米卻騰歡，汽車銷量勁車佬表現醒＊



神州政治局上星期啱啱先話要加強反壟斷，市監總局今日就出手，對阿里（０９９８８）同

閱文（００７７２）罰款５０萬人仔，話佢地冇聽話申報收購消息，違反《反壟斷法》！罰錢事

小，弊在嚇親缸友們，成班科網大佬齊齊走低！阿里雖然即刻認錯話會按政策指引積極整改，收

市仍然唔見近３巴仙，報２５１﹒６銀；閱文嚇到跣腳逾４巴仙，報５５﹒８５銀；ＱＱ

（００７００）被孖屐氣氛拖累潛水近３巴仙，報５７１銀；另外人民日報出文批評互聯網巨頭

壟斷社區團購，美團（０３６９０）全日插水近４巴仙，報２８２﹒６銀；京東（０９６１８）

跳落近２巴仙，報３１５﹒２銀。只有小米（０１８１０）雙１２銷售按年大升四成報捷，全日

彈高近６巴仙，報２９﹒２銀，係今日表現最佳藍戰士。

中汽協公布神州１１月汽車銷量按年升一成二，新能源汽車更加大增多過一倍，呠呠車齊開

車！長汽（０２３３３）彈高逾８巴仙，報１６﹒２８銀，領漲汽車佬；深交所創業板委員會通

過咗東風（００４８９）嘅回Ａ申請，東風飛高近５巴仙，報８﹒２５銀；特斯拉向員工出通告

話兩種車型嘅生產線要喺月尾開始停止運作，但係比亞迪（０１２１１）依然開車逾３巴仙，報

１７９﹒５銀；吉利（００１７５）走上逾２巴仙，報２２﹒４５銀；廣汽（０２２３８）剷高

逾５巴仙，報８﹒４銀。



＊煤價要降溫煤炭佬頭暈，中海油有力油佬都積極＊



煤價呢排升到癲，於是發改委出招降溫，下令電廠購煤價每噸最多俾６４０銀人仔，同上星

期神州期市最高價７７７﹒２銀相比，足足要減價近１８巴仙，成班煤炭佬都不再興奮，齊齊走

低。中國神華（０１０８８）唔見逾３巴仙，報１４﹒４銀；兗州煤業（０１１７１）跣腳逾２

巴仙，報６﹒３１銀；中煤能源（０１８９８）插水逾７巴仙，報２﹒１６銀；首鋼資源

（００６３９）潛水逾５巴仙，報１﹒８５銀。

花旗國今日開始疫苗接種，孖屐憧憬經濟會復甦，油價連續第六周走上，石油佬好興奮！中

海油（００８８３）今日叻叻，俾花旗國納入投資黑名單霉到見３月以嚟嘅佢，終於撥雲見日，

全日飛起逾３巴仙，報７﹒１９銀，領漲石油佬；中石油（００８５７）走上逾１巴仙，報

２﹒４１銀；中海油服（０２８８３）踢高逾２巴仙，報５﹒９６銀，得中石化（００３８６）

腳軟近１巴仙，報３﹒４４銀，請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

