《保險觸覺－黎柱基》了解高爾夫球保障安心享受高球樂趣

《保險觸覺》近年香港運動風氣日益增加，除了單車及馬拉松外，高爾夫球這項運動也日漸

普及化，球手踏在廣闊的青草地上，一邊揮桿作樂，一邊欣賞球場美景，的確是有益身心的樂事

。

然而，高爾夫球看似是十分安全及較靜態的運動，但其實也有機會因疏忽或意外引致造成他

人或自己受傷的個案。有報道指，一名球手被控其打出的高爾夫球擊傷另一名球手，被對方告上

法院索償數千萬元。即使沒有傷及他人，也不能排除自己身體受傷的風險。



＊第三者責任不可忽視＊



因此，市場上有專為高爾夫球而設的保險計劃，保障球手因意外引致他人受傷或造成財物的

損毀，而需承擔的法律責任，該項保額可高達數百萬港元。同時，假如受保人在高爾夫球場內練

習或打高爾夫球時，因意外導致身亡或身體嚴重受傷，也可以得保險公司的賠償。

另外，高爾夫球手需要很多裝備，如球桿、球袋、球座、鞋、手套、帽子等，如果這些裝備

在運送途中或是在球會內，因意外而引至損失或損毀，受保人就可以向保險公司提出索償，將補

償用作維修或添新裝備的費用。當然，個人財物亦同樣受到保障。



＊「一桿入洞」可獲宴客補償＊



喜歡打高爾夫球的人都應該知道，在球界的至高榮譽就是「一桿入洞」

（ｈｏｌｅｉｎｏｎｅ），但這需要結合高超的技巧與運氣，絕對是可遇不可求。因此，在高爾

夫球界有一個傳統，就是球手一旦打出「一桿入洞」，便要自掏腰包「萬歲」，宴請在場的球友

一起慶祝。

為了讓球手可以盡興而不用「肉赤」荷包，高爾夫球保險一般都會設有「一桿入洞」的保障

，補償球手在「一桿入洞」後在酒吧內慶祝的消費，每次金額上限約數千港元，而且更不設全年

限額，確保受保人每次「一桿入洞」都能盡興而歸。



＊與家人同享旅遊保更盡興＊



鑑於香港的高爾夫球場選擇有限，加上不同場地可提供截然不同的揮桿樂趣與美景享受，因

此很多球手會到外地打高爾夫球，同時順道旅遊。有見及此，部分保險公司會為特定高爾夫球綜

合保險客戶提供額外的自選保障，受保人及其家庭成員可以優惠保費享全年旅遊保障，讓高球愛

好者隨時可與家人共享旅遊及打高爾夫球的樂趣，並獲得全面的保障。

大家要留意計劃的保障範疇只限於認可的高爾夫球場，假如球手在非認可的球場內，所招至

的任何財物損失、人身意外或法律責任，均在不保範圍內。另外，由於高爾夫球場佔地廣闊，很

多時球手在穿梭不同球洞區時會以車代步，假如將裝備或個人財物或放置於無人看管的車輛內，

保險公司亦不會承擔其損失或損毀賠償。註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。

《ＡＸＡ安盛一般保險營銷業務總監 黎柱基》

