阿里閱文違反壟斷法，港股反覆向下跌１１６點，收報２６３８９

《經濟通通訊社１４日專訊》美股三大指數上周五個別發展，道指收市倒升４７點，納指跌

０﹒２％。港股今早好淡爭持，略為高開１６點，報２６５２２，甫開曾倒跌近百點，在Ａ股造

好帶動下反彈，曾升３８點，見２６５４４點全日高，其後偏軟。中午有消息指，阿里巴巴

０９９８８）、閱文（００７７２）等因反壟斷法被行政處罰５０萬人民幣，港股午後跌穿今早

低位，最多跌１８７點，低見２６３１８，收市報２６３８９，跌１１６點或跌０﹒４４％，主

板成交增加５﹒４４％至１４３３﹒０７億元。國企指數報１０４４３，跌９點或跌０﹒０９％

。

藍籌股方面，中海油（００８８３）第二日反彈，升３﹒４５％，報７﹒１９元；友邦保險

（０１２９９）升０﹒８４％，報９０元。大摩發表報告指，預測匯控（００００５）明年股息

率４厘、渣打３﹒３３厘，不過匯控仍跌０﹒７２％，報４１﹒３５元；渣打集團升１﹒１２％

，報４９﹒５５元。舜宇（０２３８２）上周後期因上月出貨數據欠佳而捱沽，今日彈升

３﹒８％，報１５０﹒３元；中銀香港（０２３８８）升２﹒７１％，報２４﹒６５元；中移動

（００９４１）跌０﹒２３％，報４４﹒２元。

Ａ股反覆向上，上證綜合指數報３３６９，升２１點或升０﹒６６％；深證成份指數報

１３６９２，升１３６點或升１﹒０１％。兩市全日成交７０９７億元人民幣，較上交易日

（１１日）成交減少１５％。



＊阿里違反壟斷法，多次下試２５０元支持＊



國家市場監管總局出手，對阿里巴巴投資收購銀泰商業股權、閱文集團收購新麗傳媒股權、

豐巢網絡收購中郵智遞股權等三起未依法申報違法實施經營者集中案作出行政處罰，分別處以

５０萬元人民幣罰款的行政處罰。電商及團購龍頭有沽壓，阿里巴巴挫２﹒６３％，報

２５１﹒６元；閱文集團跌４﹒１２％，報５５﹒８５元。美團（０３６９０）插３﹒８１％，

報２８２﹒６元；為表現最差國指成份股。京東（０９６１８）見逾一個月低，跌１﹒５６％，

報３１５﹒２元；騰訊（００７００）亦挫２﹒８９％，報５７１元。

而小米（０１８１０）「雙１２」銷售表現強勁，加上小米１１系列將於１２月２９日正式

發布，並很大機會在當天上市發售，小米股價屢創新高，今日再破頂，收升５﹒９９％，報

２９﹒２元；為表現最好藍籌。

納斯達克宣布，因應美國政府限制中國企業股票交易的指令，把中芯（０９８１）、中交建

（０１８００）、中鐵建（０１１８６）和中國中車（０１７６６）從指數成份股組合中移除，

本月２１日起生效。不過四隻股份股價個叮發展，中交建七連跌，跌０﹒２７％，報３﹒６８元

；中芯升０﹒２３％，報２２﹒１元；中鐵建升０﹒４３％，報４﹒６６元；中國中車升

０﹒７％，報２﹒８９元。



＊習近平承諾減排，福萊特玻璃急飆逾一成＊



國家主席習近平表示中國將有一系列新舉措，為《巴黎協定》作出更多貢獻，包括降低碳排

放量，新能源股普遍上揚。福萊特玻璃（０６８６５）大升１０﹒５９％，報２３﹒５元；信義

光能（００９６８）升３﹒８３％，報１４﹒１元；金風科技（０２２０８）升２﹒５１％，報

１２﹒２６元；新天綠色能源（００９５６）也揚４﹒５％，報２﹒０９元；其Ａ股漲停。北控

清潔能源（０１２５０）急飆１９﹒１８％，報０﹒０８７元。

主席習近平同時表示，到２０３０年中國每單位國內生產總值所帶來的二氧化碳排放，將比

２００５年下降６５％以上，同時非化石能源佔一次能源消費比重將達到２５％左右。煤炭股捱

沽，中煤能源（０１８９８）插７﹒３％，報２﹒１６元；神華（０１０８８）挫３﹒１％，報

１４﹒４元；兗州煤業（０１１７１）降２﹒１７％，報６﹒３１元。



＊汽車股續回勇，東風回Ａ順利Ｈ股漲半成＊



汽車股逆市走強，東風（００４８９）Ａ股發行上市的申請已獲深圳證券交易所創業板上市

委員會審核通過。集團此次擬發行不超過９﹒５７億股Ａ股，計劃集資２１０億元人民幣，將刷

新創業板集資紀錄；東風升４﹒９６％，報８﹒２５元。比亞迪（０１２１１）升３﹒１％，報

１７９﹒５元；吉利汽車（００１７５）升２﹒０５％，報２２﹒４５元；華晨中國

（０１１１４）升２﹒０８％，報６﹒３７元；長城汽車（０２３３３）升８﹒１％，報

１６﹒２８元。

半新股方面，京東健康（０６６１８）曾急升一成，盤中高見１３４﹒４元創上市新高，收

市仍升７﹒８７％，報１３１﹒６元。泡泡瑪特（０９９９２）上周五首掛表現突出，收市較招

股價高出七成九，今早曾急插１１﹒３％，報６１﹒２元，創上市新低。不過午後Ｖ型大反彈，

最終收升７﹒９７％，報７４﹒５元。和鉑醫藥（０２１４２）升９﹒７８％，報１１元；華潤

萬象生活（０１２０９）升３﹒１２％，報２９﹒７元。（ｃａ）

