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14/12/2020 10:46

《每周華語－黃溢華》Ｒ．Ｕ．Ｒ、歷史長波、中日地緣、開花結果

　　《每周華語》科幻小說及科幻片的「機械人」主角不只人性化及擁有人類的思維，外形方面
，「機械人」終有一日可與人類「看齊」。電影中，「機械人」與「人」無差異，「機械人」已
有甚多應用，而軍事用途也很快更為全面。
　
　　捷克作家Ｋａｒｅｌ　Ｃａｐｅｋ（１８９０－１９３８）著作甚豐，影響深遠的著作之一
乃「Ｒｏｓｓｕｍ’ｓ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｒｏｂｏｔｓ」（Ｒ．Ｕ．Ｒ．），其主軸乃
「Ｒｏｂｏｔａ」，當時不只是代表「Ｒｏｂｏｔ」（機械人），更有「被迫勞動的工人」的含
意。１９２３年見翻譯初版，此版網上售價２５００美元。「Ｒ．Ｕ．Ｒ」本是１９２０年的科
幻舞台劇，今天２０２０年，剛好一世紀之前，「Ｒｏｂｏｔａ」一詞便出現了。今天真的有聰
明的機械人，「Ａ．Ｉ．」日見成熟，再有更多科技配合，使「人」與「機械人」更為接近。一
世紀前，生產線早已出現，「機械人」在生產線工作，使生產力大幅提升。但今天的「機械人」
與「人」已甚為接近，甚而可與人類「互動」。以目前晶片╱「Ａ．Ｉ」及軟硬件發展速度看，
機械人前景已不是一世紀前「被迫勞動的工人」，未來的「機械人」，或許不再稱為「機械人」
，而是「有血有肉」的「生命體」。科技先進，使我們擁有生產力，但自身的風險╱危機日大！
核武╱導彈互轟？！但善用「機械人」有助解決很多日常問題，不只提升生產力，可與人類並存
，為我們服務。但「機械人」一旦有人類的思想，擁有七情六慾，無人可預測機械行為結果為何
？若「機械人」也是「人」！那麼「人」與「機械人」便形成巨大的「共同生存」不肯定性了。
　
　　今天全球各大小國已有持久解決不了的地緣困境。人口不斷增加，各類重要資源解決不了！
地緣互動，一旦失控，必見戰禍。而「機械人」兵團出現也極有可能。核武等有國際條約規限，
那麼「機械人」的國際條約或許有必要盡快商討了！
　
　　「機械人」軍用比核武等可以更有殺傷力！一、二百年之後，「機械人」與「人」分不開已
不足為奇。科技先進，最終到了人類自身必須極為小心利用。
　
　　疫情下，生物科技加快生產有效的疫苗！由中國、英美以至俄德等國，都採用自身的科研生
產疫苗。事實上，人類可能發展太快，不只自身失衡，引致地緣互動不匹配，亦使生態災難更多
。中印人口廿多億之多，衣食住行基本需要巨大，全球７０多億人口，每天所需的衣食住行、醫
療日增。收入根本不易維持，全球不斷見人口老化！「機械人」確有存在的角色，可視為和平用
途，但「機械人」一旦軍事化，又或有自己的思想，七情六慾也有者，即使是日常之用，亦可是
一災難的事情。核武必然是災難的人類產物，但目下仍平和的「機械人」：若不規限用途及發展
，未來一百、二百年會給我們苦難也不足為奇。
　
　　歷史長波看，推動生產力，找尋更多資源，使各大國╱各民族，長期爭持不下。「Ａ．Ｉ．
」近廿年有巨大的突破，使「機械人」更聰明。日本也好，美英歐等機械人科研亦甚成熟。生產
線多用機械人已是必須的了。工業革命至今天的２０２０年，人口增長極快，人口老化，亦可成
為未來廿╱卅年各國地緣之爭：人口老化了，不可能再有精兵！「機械人」兵團真的會出現。中
日兩國，幾千年好朋友，可惜清國不爭氣，而日本的明治維新卻太進取，自我失衡：步入了軍國
主義，而１９２０╱１９４０年日本全力投入爭奪地緣影響力，英美德歐等長久全球搶奪別國的
資源，均使日本╱大清反彈。可惜大清╱日本各走各路，不見「合作」：亞洲未見自身「地緣穩
定」，若中日合作，有真正的共識，即使美日歷史上「好朋友」，日本也可以真正與中國互動。
日韓問題多多，而東南亞經濟以外，與日本存在很多歷史「困局」！忍耐全局，才可見「開花結
果」！細如香江作為內地城市╱特區，「對外╱對內╱自身」必須忍耐，才可收成正果。

　　二戰之前，科學家已得知「核彈」是可行的巨大殺傷力武器，二戰美國已首先擁有及真的對
日本投下「核彈」。事實上，中英美法蘇，今天印巴等國亦有「核彈」可用。掌握生產核彈技術
、改進等技術亦已不是大國的秘密，不少國家仍希望擁有核武，以擁有更大的地緣話語權！今日
今日，擁有「機械人」及相關高科技，亦可爭奪更大的地緣影響優勢。

《資深市場人士　黃溢華》

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