《鍾之日記》反壟斷小懲大誡，阿里騰訊閱文挫

《鍾之日記》１２月１４日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



中央政治局上周五（１１日）召開會議，強調要強化反壟斷和防止資本無序擴張後，國家市

場監管總局今日雷厲風行，即向阿里、騰訊、順豐三大民營巨企開刀，對阿里巴巴投資收購銀泰

商業股權、閱文集團（００７７２）收購新麗傳媒股權、豐巢網絡收購中郵智遞股權等三起未依

法申報違法實施經營者集中案作出行政處罰，對阿里投資、閱文和豐巢網絡分別處以５０萬元人

民幣罰款的行政處罰。

此次處罰的三家企業中，阿里巴巴投資是阿里巴巴集團（０９９８８）開展投資併購的主要

實體，閱文是騰訊（００７００）的控股子公司，豐巢網絡是順豐（深：００２３５２）的關聯

公司。三家企業都在業內具有較大影響力，無疑屬於內地「科技巨頭」。

反壟斷局指出，投資併購是互聯網企業發展壯大的重要手段。上述幾家企業在行業內影響力

較大，投資併購交易較多，擁有專業的法律團隊，應當熟悉經營者集中申報制度，但未能主動申

報，影響較為惡劣，因此決定在法律規定範圍內予以頂格處罰。當局又指，希望經營者認識到，

《反壟斷法》適用於所有主體，目的是要保障各類市場主體公平參與市場競爭，營造公平競爭的

營商環境。互聯網行業不是反壟斷法外之地，所有企業都應當嚴格遵守反壟斷法律法規，維護市

場公平競爭，也只有這樣，才能確保整個行業的健康發展。



＊監管擬修法威懾力恐再升級＊



此外，值得關注的是，此次公布的這三起案件中均涉及到協議控制架構（ＶＩＥ架構）情形

，這也是市場監管總局首次對涉及協議控制結構企業違法實施集中作出行政處罰，對規範涉及協

議控制架構企業的經營者集中行為具有重要意義。

當局又指，儘管罰款額度較低，但是上述三個案件的處罰可以向社會釋放加強互聯網領域反

壟斷監管的信號。當然，與其他司法轄區相比，目前中國違法實施經營者集中的罰款額度確實偏

低，威懾力有限。當局正深入研究論證了違法實施集中罰款額等問題，並在《反壟斷法》修訂草

案中進行了反映。

監管擬修法威懾力恐再升級，阿里巴巴現挫２﹒６％，騰訊跌２﹒９％，閱文更跌４％。其

他新經濟股方面，美團（０３６９０）跌３﹒８％，京東集團（０９６１８）跌１﹒６％，網易

（０９９９９）跌１﹒５％。



＊港股高開低收＊



美股三大指數上周五個別發展，港股今早略為高開，甫開曾倒跌近百點，在Ａ股造好帶動下

反彈，曾升３８點，見２６５４４點全日高，其後偏軟。反壟斷法行政處罰消息傳出後，港股午

後跌穿今早低位，最多跌１８７點，低見２６３１８，收市報２６３８９，跌１１６點或跌

０﹒４４％，主板成交增加５﹒４４％至１４３３﹒０７億元。

滬深股市今早窄幅高開，盤中明確升勢，在權重股領升下，滬綜指半日升幅擴大，午後升幅

維持，全日升０﹒６６％，報３３６９﹒１２點，深成指升１﹒０１％。兩市全日成交７０９７

億元人民幣，較上交易日成交減少１５％。



＊納指剔走四華企，其Ｈ股平穩迎戰＊



繼指數供應商富時羅素（ＦＴＳＥ Ｒｕｓｓｅｌｌ）在月初宣布將８間「中國軍事相關企

業」的股分剔出指數，標普道瓊斯將２１家受制裁中資企業排除出全球股票及債券指數後，納斯

達克指數亦公布，決定把４家中國公司從相關指數的成份股組合內剔除，自１２月２１日起生效

。這些公司包括中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）、中國交建（０１８００）

（滬：６０１８００）、中鐵建（０１１８６）（滬：６０１１８６）和中車（０１７６６）

（滬：６０１７６６）。

自從美國總統特朗普簽署行政命令，禁止美國向中國軍方持有及控制的中國公司投資，中國

至今仍未見對等的反制措施。在北京，中國外交部發言人汪文斌今日回應指，中方堅決反對美國

政府無端打壓中國企業，有關行徑嚴重違背美方一貫標榜的市場經濟原則和國際經貿規則，必將

損害各國投資者的利益，也會損害美國的國家利益和自身的形象。

中方強調，被排除在某些指數之外不會阻止投資者通過其他方式投資中國公司，中國將繼續

維護中國企業的合法權益，又敦促美國停止濫用國家力量打壓外國企業。

雖然處於制裁風眼，但受影響的四家公司，其港股今日卻以平穩的股價應對，中車揚

０﹒７％，中鐵建升０﹒４％，中芯亦微升０﹒２％；中交建雖然偏軟，惟跌幅僅見０﹒３％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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