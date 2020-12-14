【大國博弈】鐵礦石定價機制失靈，中國鋼鐵巨頭呼籲監管介入調控

《經濟通通訊社１４日專訊》中澳關係交惡，澳洲的大麥、海產、紅酒、牛肉先後遭中國徵

收高關稅等貿易限制措施後，澳洲對華最大出口的鐵礦石成為另一「戰場」。中國鋼鐵業的鐵礦

石，高達８０％依賴進口，澳洲更是主要生產國。然而鐵礦石價格今年大漲５０％，澳洲受惠，

中國鋼鐵業者呼籲中國監管機構介入調控。

中國鋼鐵工業協會上周組織中國寶武、沙鋼（深：００２０７５）、鞍鋼（００３４７）（

深：０００８９８）、首鋼（深：０００９５９）、河鋼（深：０００７０９）、華菱鋼鐵（深

：０００９３２）和建龍等鋼鐵企業召開鐵礦石市場座談會，就近期市場運行等問題進行了研討

。與會企業一致認為，當前鐵礦石市場定價機制已經失靈，鋼鐵企業一致呼籲國家市場監督總局

和中證監採取有效措施，及時介入調查，對可能存在的違規違法行為，依法予以嚴厲打擊。

會議認為，鐵礦石價格上漲已偏離供需基本面，大幅超出鋼廠預期，資本炒作跡象明顯。而

鐵礦石價格大幅上漲侵蝕了中國為應對新冠肺炎疫情所採取政策取得的來之不易的經濟成果，大

幅超出了行業對漲價的預期，預計後期鋼鐵行業虧損面將明顯擴大，不利於產業鏈供應鏈穩定，

也將嚴重削弱了中國製造業的國際競爭力。

中國鋼鐵工業協會早前亦與澳洲礦業巨擘必和必拓舉行視頻會議，鐵礦石價格急漲進行詢問

，必和必拓進行了解釋和說明，並預計自７月份開始的新財年的生產將保持強勁，產量將達指導

產量的上限水平。對於西澳近期發布颶風警告，必和必拓表示，不利的氣候對全月發運量沒有影

響，將保持原計劃水平，並表示願意與中鋼協加強溝通與交流，共同促進鐵礦石市場的公開、透

明。（ａｃ）

