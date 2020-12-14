【反壟斷】阿里、閱文、豐巢違反《反壟斷法》，各罰５０萬元

《經濟通通訊社１４日專訊》中央政治局上周五（１１日）召開會議，強調要強化反壟斷和

防止資本無序擴張後，國家市場監管總局今日出手，對阿里巴巴投資收購銀泰商業股權、閱文集

團收購新麗傳媒股權、豐巢網絡收購中郵智遞股權等三起未依法申報違法實施經營者集中案作出

行政處罰，對阿里、閱文和豐巢網絡分別處以５０萬元（人民幣．下同）罰款的行政處罰，合計

１５０萬元。



＊阿里巴巴遭罰５０萬元＊



阿里巴巴被指從２０１４年３月起，通過認購新股和可轉換債券、銀泰商業私有化等方式累

計持有銀泰商業股權至７３﹒７９％的交易，市場監管總局認為，阿里巴巴投資通過多種方式取

得銀泰商業７３﹒７９％的股權，獲得對銀泰商業的控制權，屬於《反壟斷法》第二十條規定的

經營者集中。

阿里巴巴投資在２０１６年的全球營業額為１０１１﹒４３億元，達到《國務院關於經營者

集中申報標準的規定》第三條規定的申報標準，屬於應當申報的情形。阿里巴巴投資收購銀泰商

業７３﹒７９％股權的行為已於２０１７年６月全部完成交割，在此之前未申報，違反《反壟斷

法》第二十一條，構成未依法申報違法實施的經營者集中。

市場監管總局還稱，就阿里巴巴投資收購銀泰商業股權對市場競爭的影響進行了評估，評估

認為，該項經營者集中不會產生排除、限制競爭的效果。依據《反壟斷法》第四十九條規定，基

於調查情況和評估結論，市場監管總局給予阿里巴巴投資５０萬元罰款的行政處罰。



＊閱文集團、豐巢網絡各罰５０萬元＊



對於閱文集團（００７７２）２０１８年８月與曹華益等簽署購股協議，以５１億元的現金

和約１０４億元的閱文股票作為對價，收購新麗傳媒１００％股權的交易，市場監管總局認為，

閱文收購新麗傳媒１００％股權，取得單獨控制權，屬於《反壟斷法》第二十條規定的經營者集

中。基於調查情況和評估結論，給予閱文５０萬元罰款的行政處罰。

對於豐巢網絡以換股方式取得中郵智遞１００％股權，市場監管總局表示，豐巢網絡以換股

方式取得中郵智遞１００％股權，取得單獨控制權，屬於《反壟斷法》第二十條規定的經營者集

中。豐巢網絡２０１９年度全球營業額達到《國務院關於經營者集中申報標準的規定》第三條規

定的申報標準，屬於應當申報的情形。２０２０年５月１８日，交易完成交割，在此之前未申報

，違反《反壟斷法》第二十一條，構成未依法申報違法實施的經營者集中。（ｃｔ）

