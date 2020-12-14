《中國要聞》科技巨頭進軍社區團購遭官媒狠批，風向有變料遭打壓

《經濟通通訊社１４日專訊》內地互聯網巨頭們已經佔據人們的日常生活，衣食住行樣樣都

離不開ＢＡＴ，但這些大公司仍不滿足，積極尋找新的增長點，其中之一就是社區團購，阿里巴

巴（０９９８８）、騰訊（００７００）、拼多多、滴滴、美團（０３６９０）和京東

（０９６１８）都紛紛搶注。

社區團購簡而言之就是以人們生活的社區為單位，向生產商或批發商批量購買低價、大量的

生鮮品及糧油用品，貨物會被放置在社區的某個商鋪或小超市內，由居民自行提貨。網購對中國

人而言早已不陌生，但社區團購仍然引起了爭議，原因是社區團購的競爭對手不再是大型零售企

業，而是要養家糊口的商販、小本經營的雜貨鋪等。有網民批評，科技企業不想著為國作貢獻，

反而搶基層市民的飯碗，批評貪得無厭。



＊科技巨頭否認退出傳聞，供應商杯葛＊



內地官媒《人民日報》上周五（１１日）於微信公眾號刊文，批評互聯網巨頭擁有財力、資

源和技術，理應在科技創新上有更多作為，而不是「只惦記着幾捆白菜、幾斤水果的流量」，文

章強調，人們期待巨頭們不僅能在商業模式上進行創新，更能承擔起推進科技創新的責任。這不

僅是為企業展儲蓄技術，也是企業的社會責任之所在。

而在《人民日報》文章刊登的同一日，政治局會議提到要強化反壟斷和防止資本無序擴張，

外界解讀可能和科技企業發展社區團購業務有關。

此後有傳阿里巴巴、拼多多、美團等企業將退出社區團購業務，但內媒求證後發現，上述企

業退出一事均為謠言。

「看得見的手」還沒出招，「看不見的手」已在行動。內地陸續有供貨商近日發布通知，稱

多家社區團購平台出現嚴重低價現象，甚至低於出廠價，影響嚴重甚至損害客戶利益，決定禁止

給定價過低的社區團購平台供貨。供應商們心裏也清楚，一旦科技巨頭們壟斷了社區零售的渠道

，便會開始「兩頭吃」，供應商或將失去定價權。（ｅｙ）

