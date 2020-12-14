【反壟斷】反壟斷大刀斬向科技巨頭，監管擬修法威懾力恐再升級

《經濟通通訊社記者李菲１４日報道》中央政治局上周五（１１日）召開會議，強調要強化

反壟斷和防止資本無序擴張後，國家市場監管總局今日出手，對阿里巴巴投資收購銀泰商業股權

、閱文集團（００７７２）收購新麗傳媒股權、豐巢網絡收購中郵智遞股權等三起未依法申報違

法實施經營者集中案作出行政處罰，對阿里、閱文和豐巢網絡分別處以５０萬元（人民幣．下同

）罰款的行政處罰，合計１５０萬元。

國家市場監管總局反壟斷局表示，中國線上經濟呈現出市場集中度愈來愈高的趨勢，市場資

源加速向頭部平台集中，關於平台壟斷問題的反映和舉報日益增加，顯示線上經濟發展中存在一

些競爭風險和隱患。其中一個問題就是一些互聯網平台企業未依法申報經營者集中。

此次處罰的三家企業中，阿里巴巴投資是阿里巴巴集團（０９９８８）開展投資併購的主要

實體，閱文是騰訊（００７００）的控股子公司，豐巢網絡是順豐（深：００２３５２）的關聯

公司。三家企業都在業內具有較大影響力，無疑屬於內地「科技巨頭」，交易涉及百貨零售、影

視製作發行、快遞末端投遞服務等不同行業。



＊三個案件均違反《反壟斷法》規定的經營者集中＊



其中，阿里巴巴被指從２０１４年３月起，通過認購新股和可轉換債券、銀泰商業私有化等

方式累計持有銀泰商業股權至７３﹒７９％的交易，市場監管總局認為，阿里巴巴投資通過多種

方式取得銀泰商業的控制權，屬於《反壟斷法》第二十條規定的經營者集中。

對於閱文集團２０１８年８月與曹華益等簽署購股協議，以５１億元的現金和約１０４億元

的閱文股票作為對價，收購新麗傳媒１００％股權的交易，市場監管總局認為，閱文收購新麗傳

媒１００％股權，取得單獨控制權，屬於《反壟斷法》第二十條規定的經營者集中。

對於豐巢網絡以換股方式取得中郵智遞１００％股權，市場監管總局表示，豐巢網絡以換股

方式取得中郵智遞１００％股權，取得單獨控制權，屬於《反壟斷法》第二十條規定的經營者集

中。



＊互聯網行業不是反壟斷法外之地，將修法提升威懾力＊



反壟斷局指出，通過公開上述案件的行政處罰決定書，希望經營者認識到，《反壟斷法》適

用於所有主體，目的是要保障各類市場主體公平參與市場競爭，營造公平競爭的營商環境。雖然

平台經濟領域競爭呈現出一些新特點，但互聯網行業不是反壟斷法外之地，所有企業都應當嚴格

遵守反壟斷法律法規，維護市場公平競爭，也只有這樣，才能確保整個行業的健康發展。

市場監管總局反壟斷局主要負責人解釋，根據《反壟斷法》規定，處理方式包括恢復到集中

前的狀態以及５０萬元以下的罰款。恢復到集中前的狀態對企業發展和經濟運行都會產生較大影

響，從中國違法實施集中執法情況和域外執法經驗看，一般僅在交易具有排除、限制競爭效果時

適用。調查顯示這三起案件不具有排除、限制競爭效果，因此，沒有要求經營者恢復到集中前的

狀態。

盡管罰款額度較低，但是上述三個案件的處罰可以向社會釋放加強互聯網領域反壟斷監管的

信號，打消一些企業可能存在的僥幸和觀望心理，產生相應的威懾效果。當然，與其他司法轄區

相比，目前中國違法實施經營者集中的罰款額度確實偏低，威懾力有限。在《反壟斷法》修訂過

程中，多位專家學者、律師、企業等都對此提出了意見建議，市場監管總局也深入研究論證了違

法實施集中罰款額等問題，並在《反壟斷法》修訂草案中進行了反映。



＊處罰首涉ＶＩＥ架構企業違法實施集中，具重要意義＊



市場監管總局負責人表示，目前正在制定《關於平台經濟領域的反壟斷指南》，已經完成公

開徵求社會公眾意見，正在根據徵求意見情況進行修訂。同時，針對各方面反映突出的平台壟斷

問題，總局持續加強反壟斷監管，通過反壟斷執法著力預防和制止壟斷行為，督促企業依法合規

經營，保護市場公平競爭。

值得關注的是，此前《關於平台經濟領域的反壟斷指南》徵求意見稿中，專門對涉及協議控

制架構（ＶＩＥ架構）的經營者集中進行了規定。上述負責人稱，此次公布的這三起案件中均涉

及到協議控制架構情形，這也是市場監管總局首次對涉及協議控制結構企業違法實施集中作出行

政處罰，對規範涉及協議控制架構企業的經營者集中行為具有重要意義。



＊監管正審查虎牙和鬥魚合併案，涉案三企均接受處罰＊



市監總局還透露，今年上半年，該局已審查並無條件批准涉及協議控制結構的經營者集中申

報案件 明察哲剛與環勝信息新設合營企業案，正在依法審查廣州虎牙科技有限公司與武漢鬥

魚魚樂網絡科技有限公司合併等涉及協議控制架構的經營者集中申報案件。

至於本次遭罰的阿里、閱文、豐巢，三公司均回應表示接受處罰，並強調將積極整改。

