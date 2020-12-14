《融天納地－溫天納》國家經濟調控及發展同步而行

《融天納地》內地經濟趨勢正面，中低收入人群收入及線下消費陸續復甦，最終將拉動核心

通脹在來年上升。若物價價格轉正，或觸發宏觀調控政策調整。內地政策重心已轉向調結構。隨

著供需兩端同步復甦，ＣＰＩ肯定不會持續通縮，但也較難出現明顯通脹。未來的通脹將會是溫

和德，不過，從通縮到通脹，通脹預期的變化，階段性的宏觀調控定必出臺。



來年為政策「退潮」之時，政策重心回歸調結構、防風險。為緩解疫情對經濟及金融體系的

衝擊，過去一年貨幣政策和財政政策不斷出馬。隨著內地疫情逐漸平復，政策逐步退市，重心從

穩增長轉向調結構、防風險。政策回歸正常，信用收縮將成為發展趨勢，帶來的影響不能忽視。

筆者估計信用正常化或將成為明年投資大環境的主背景。



在這樣的背景下，十四五即將出臺。在規劃建議和建議說明中蘊含兩個目標。第一、「十四

五」尾段達至現行的高收入國家標準，第二、實現２０３５年經濟總量或人均收入翻一番，達到

中等發達國家水平。



參考報告，內地２０１９年人均國民收入為１０４１０美元，相當接近世界銀行現行高收入

國家門檻，只要未來五年年均名義經濟增長速度達３﹒５％就能實現目標。不過，不少觀點指出

，世界銀行就高收入國家的分類標準，與時世脫節。世銀在１９８９年將１９８７年價格的人均

６０００美元確定為高收入國家的門檻。其後，世銀每年根據美英日歐的通脹率對相關標準進行

調整。因此，內地即將跨進的可能是３３年前的高收入國家標準，而非目前環球最新定義的高收

入國家。



另一方面，國家要實現２０３５年的規模目標，挑戰仍存，主要挑戰是人口老化和環球政治

博弈形勢日趨惡化。若目標集中定位於中等發達國家，就算人均收入翻一番超過２００００美元

，相較世銀高收入國家實際統計數據的中位數仍有差距（２０１９年為２９０５０美元）。若比

較ＩＭＦ所列發達經濟體中位數（２０１９年為４４８３０美元），差別更大。故此，國家定必

有一系列長遠政策鋪墊，帶動經濟及收入規模的發展。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

