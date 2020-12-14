《匯市一周－徐惠芳》觀望四家央行議息，外幣整固

《匯市一周》本周多間央行議息，金融市場拭目以待。聯儲局、瑞士央行和英倫銀行將在周

四（１７日）宣布議息結果，日本央行則在周五（１８日）宣布議息結果。此外，市場還要關注

英歐貿易談判，美國財政刺激談判進展，以及全球疫情和疫苗的最新進展。周一（１４日）關注

歐元區１０月工業生產年率及月率等。



疫苗試驗情況給人帶來希望，幫助驅散全球新增感染和死亡人數上升帶來的消沉情緒。英國

、美國及加拿大批准首批疫苗，可以開始接種疫苗，帶動市場情緒，商品價格及外幣走高。



投資者關注美國疫情援助計劃的協商，特朗普政府周二（１５日）提出９１６０億美元的方

案，之前國會民主黨人否決了一項規模較小的計劃，市場觀望何時才能達成援助方案。



市場觀望聯儲局和英倫銀行議息結果，若政策展望有改動，金融市場將有較大反應。１１月

聯儲局議息記錄，市場預期，聯邦基金利率路徑變化不大，維持在２０２４年再有可能開始提高

聯邦基金利率，料聯儲局購買國債和機構抵押貸款支持證券（ＭＢＳ）的步伐，將以目前的速度

持續到２０２１年年底，但對２０２２年和２０２３年的購買量意見不一。相信今次會議內容，

市場會關注這一點，並作為預測聯儲局對未來時間經濟復甦的信心指標。



另外，聯儲局的資產負債表在上次會議小幅增加，達到７﹒２萬億美元，因為證券持有量的

增長被未到期的美元流動性互換的下降部分抵銷。有關購買國債和ＭＢＳ及資產負債表等最新政

策內容亦受市場關注，若有出現變動將影響美元走勢。美匯指數徘徊兩年低位，上星期維持９０

至９１水平上落，現時在９０﹒８０水平上落，技術上，若美匯指數跌穿９０﹒２０，將下試

８８﹒００水平。相反突破９１﹒５０，將上望９２﹒１５。



有消息指，英國脫歐達不成協議的可能性上升，英國永遠不會接受進入英國漁業水域的安排

和進入權。英國首相約翰遜和歐盟委員會主席馮德萊恩舉行晚會後，雙方官員表示，擔心可能無

法就分歧達成和解，年底可能不能達成協定。雙方談判人員將在未來幾天繼續尋求突破，雖然雙

邊談判此後會繼續進行直至本周末歐盟峰會開幕，隨著年終截止期限的日益臨近，市場焦躁不安

情緒將會對英鎊匯價施加額外的下行壓力。英鎊上周五（１１日）一度下挫至１﹒３２２５，跌

穿１０天、２０天線，趨勢整固，現時在１﹒３３１５水平上落，跌穿５０天線支持

１﹒３１４５，趨勢明顯往下。《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》

