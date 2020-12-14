《金石為開－黃威》黃金多空爭持，等待財政談判突破

《金石為開》過去一周好淡消息交織，黃金走勢反覆。一方面，美國國會對財政刺激的談判

出現進展但未取得關鍵性突破；而疫情加重及經濟數據不及預期則對風險情緒產生了一定的負面

影響，資金流向債市。另一方面，歐盟通過了財政刺激計劃，歐央行亦加碼寬鬆。金價於周初衝

高回落，隨後陷入窄幅震盪，全周累計升幅不足０﹒１％。



美國國會的兩黨領袖上周對跨黨派小組提出的方案進行談判，財長努欽和眾議院議長佩洛西

均認為雙方對話有進展但仍未獲得突破。目前對州進行援助和賠償責任限額是兩黨意見的最大分

歧，阻力主要來自於參議院共和黨領袖麥康奈爾。因此眾議院上周三通過了為期一周的政府撥款

延期法案，為國會爭取時間來達成更廣泛的支出法案和新冠刺激法案。新冠刺激法案的出台不如

周初投資者預期那樣順利，令市場頗感失望。這令股市和黃金都出現了衝高回落的走勢，不過風

險情緒轉弱導致資金流向債市，美債收益率下滑為黃金提供了支撐。



另一方面，隨著波蘭和匈牙利不再投反對票，歐盟峰會通過了由共同債務支持的２﹒２萬億

美元預算與刺激計劃。規模７５００億歐元的歐洲復甦基金可以通過共同債務獲得資金來源，推

出在即。此外，歐洲央行將目前規模已達１﹒３５萬億歐元的歐洲緊急抗疫購債計劃再增加

５０００億歐元，且持續時間延長到２０２２年３月底。歐洲的果斷行動令市場對歐元區經濟前

景的信心增強，歐元兌美元回升至年內高位，導致美元指數再度承壓走低，寬鬆措施的加碼同樣

利好金價。



目前整體形勢仍略為利好黃金。美國經濟數據出現疲軟勢頭以及疫情持續加重導致財政刺激

出台的緊逼性增加，儘管兩黨談判進度不及預期，但近期達成協議的機會仍然很大。技術面看，

金價突破１８５０美元後未能延續升勢，回落至保歷加通道中軌附近，短線局勢尚未正式轉強，

多空陷入爭持。投資者宜先行觀望，待小時圖出現突破後跟進。



本周需關注歐元區１２月製造業ＰＭＩ初值及美國１１月零售銷售，事件方面重點留意美聯

儲議息會議及美國進行選舉團投票。《六福金融分析師 黃威》

