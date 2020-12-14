《陶冬天下－陶冬》全球增長溫和復甦，歐洲政策積極轉變

《陶冬天下》消息多多的一個星期。上周新冠疫情在許多國家再創新高；歐洲央行加大資產

購買上限，為經濟下滑做準備；德克薩斯檢察長匪夷所思地在最高法院訴訟另外四州的選舉過程

，但被駁回；美國聯邦藥管中心授權一隻ｍＲＮＡ疫苗緊急上市；英國與歐盟的最高級談判未見

進展，雙方都不看好周日結束的談判。在市場動盪中，基金選擇保守應對，鎖定今年已得的收益

，資金退出股市，進入債市。Ｓ＆Ｐ５００輾轉下跌，不過兩隻獨角獸在美國上市成功；美國國

債受到追捧，十年期國債利率顯著下降。英國硬脫歐陰影下，雙方銀行股遭到拋售，英鎊匯率出

現動盪，市場預計英格蘭銀行降息，英國國債走強。與股市形成對照的是能源和大宗商品市場出

現強勢，鐵礦石價格暴起，市場參與者布局周期復甦。美元匯率大起大落，走勢飄忽；石油期貨

偏強，黃金期貨偏弱。



資金開始探討２０２１年的投資策略和資產組合，筆者傾向於相信明年全球經濟呈弱復甦態

勢，各國的復甦勢頭參差。中國之外各國工業生產即將進入一個第二波疫情主導的下跌（不至於

再陷衰退），隨後在明年春季反彈，疫苗的全面鋪開和央行擴張性政策推動實體經濟進入更穩健

的復甦階段。隨著疫情勢頭減弱，明年的周期性復甦會更明顯、可持續，但是恢復到疫情前水平

恐怕需要很長的時間。部分行業和就業機會遭受結構性重創。２０２１年全球經濟增長預計為４

﹒７％，ｖｓ ２０２０年－４﹒１％，不過感受到復甦熱度應該明顯弱過統計數字。儘管如此

，疫情不確定性淡化之後，財政貨幣政策的確定性可能令市場更放心。



歐洲的刺激政策在上周連環出台。星期二在歐洲央行例會上，ＥＣＢ決定將疫情緊急資產購

買計劃（ＰＥＰＰ）的上限從１﹒３５萬億歐元上調至１﹒８５萬億，計劃終止日由明年６月推

後至最早後年３月底。接著在歐盟峰會上，各國領袖同意以歐盟名義發行１﹒５萬億疫情債券，

用於經濟刺激措施。這兩件事事先都有媒體報導，對市場不算太大的意外，但是對於歐洲的政策

架構意義卻十分重大。歐盟內部國家眾多，諸國訴求大不相同，在危機中所受創傷亦不相同。歐

洲在處理危機救援上一直落後於美國，但是這次卻行動果斷。ＥＣＢ的資產購買計劃未必用到上

限，但是拉加德領導的歐洲央行在通過加碼表達一種決心。更重要的是，歐盟終於可以發行歐盟

債券，這樣在較小的成本下可以更好地支持經濟復甦，也在歐洲財政一體化的路上邁進了一大步

。



本周焦點：聯儲政策會議和英國脫歐談判結果。在公開市場委員的例會上，預計關於資產購

買計劃的前瞻性指引會出現改變，預計維持零利率政策和緊急流動性提供窗口。總統選舉結束後

，耶倫也需要通過記者會為明年的政策定調，估計她的語境溫和、鴿派。英國脫歐談判不排除最

後一分鐘的妥協而達成協議，不過如果最高層的政治解決未能奏效，無協議脫歐的可能甚高。當

然筆者既不排除英國同意將脫歐時間推後，也不排除歐洲在一系列關貿安排上設立緩衝期的可能

。本周美國各州確認選舉團票，不過仍可能爆出新的爭拗。疫情及疫苗發展也值得繼續關注。數

據方面，美國的零售和中國的工業生產比較重要。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

