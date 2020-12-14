《缸邊隨筆－石鏡泉》Ａ股蜜糖埕

《缸邊隨筆》不少機構對明年在新興市場的重點，是加倉中國。為甚麼？



國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）預測，中國經濟在明年２０２１年的增速可能達到８﹒２％，

遠超其他新興市場經濟體。滬深３００指數在２０２０年漲幅超過２０％，人民幣兌美元升值約

６﹒７％，中國在新興市場的表現確是一枝獨秀，海外投資者年內向中國投入巨額資金。



＊中國具獨特經濟增長風景＊



全球最大的資產管理公司貝萊德認為，有更多的投資者尋求投資中國經濟增長，貝萊德投資

研究所全球首席投資策略師Ｍｉｋｅ Ｐｙｌｅ在其２０２１年的全球展望中寫道：「中國是全

球經濟增長獨特風景，有理由加大對中國資產的投資，以便有好投資回報。」



荷寶（Ｒｅｂｅｃｏ）基金（１９００億美元）今年３月發布１隻亞洲股票基金，中國股票

佔該基金權重５０％。該機構在其全球新興市場基金中，中國資產的權重為３５％。



對基金經理而言，要吸引到他們把錢投予某一市場，不是游說、不是講分析、不是講遠景，

而是現兜兜的講錢。



且看３隻上投摩根基金的表現，其２０２０年的表現只可用坐直升機來形容。上投摩根有

１０隻這樣投資於中國的基金，２０２０年的回報都是不俗。



其他投資者看到上投摩根基金的投資者曬命時，會怎做？問自己個基金經理搞唔搞類似產品

囉？唔搞？搬錢去上投摩根基金囉。於是，其他基金為求留住啲客（錢），你能不開隻中國、大

中華，最少都要隻新興市場基金，但偏重些少中國啦！



＊只有利潤，才會吸來更多錢＊



中國又趁勢，開市場，但又加強監管，容許外資券商獨資，高盛就獨了。你叫其他大的外資

券商坐得住嗎？大家齊齊去上海囉！



在上海的外資券商要維皮、賺花紅，定然使出渾身解數來催谷Ａ股。中國人早在春秋時代已

知道：



天下熙熙，皆為利來



天下攘攘，皆為利往



這些外資券商為求利，是會做功課的，不會擲飛鏢揀股。我們這些小投資者，如果無足夠銀

兩去買他們的基金（可以是百萬美元的入門檻㗎），就可以看他們重倉哪些股票，跟住領袖搵餐

晏仔。



既然用到春秋戰國的投資原則：「熙來攘往」，就要加配上太史公司馬遷的進退方略：



賤取如珠玉



貴出如糞土



即是到高位就要搶出，到低位就要搶入。至於甚麼是高位、低位？筆者在午市閒談，當保利

協鑫（０３８００）在０﹒４元左右時，推介過它，今時要貴出？要學些投資技巧啦！建議大家

先學保歷加通道，祝各位２０２１投資大賺。《資深投資者 石鏡泉》

