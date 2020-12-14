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14/12/2020 15:16

明年ＤＳＥ繼續實施嚴格防疫措施，４必修科４月２６日起開考

　　《經濟通通訊社１４日專訊》考評局出版明年中學文憑試（ＤＳＥ）考生手冊，來年ＤＳＥ
將繼續採取嚴格的防疫措施，而經修訂之考試時間表顯示，所有科目將於明年４月２３日至５月
２０日進行，其中４科必修科將在４月２６日起的８日內完成。
　　通識科率先於４月２６日上午開考；英文科緊接在２７、２８日筆試，之後兩日是中文科，
而數學科必修部分會於５月３日考試，換言之考生要在８日內考完４科必修科。

＊部分日子兩科同日考試＊

　　為了防疫需要，壓縮考試時間表，部分日子會安排兩科在同一日的上、下午開考，數學延伸
部分和倫理與宗教兩個選修科目，將分別在５月１７日上午及下午進行。如果有考生同時報考這
兩科，當日要由早上８時半開始考試，考到下午５時４５分。
　　考評局早前已宣布來年ＤＳＥ的中英文科取消口試，放榜日暫定為明年７月２１日。
　　另外，ＤＳＥ考生須於開考前３０分鐘到達試場，進入前亦必須戴上外科口罩，又提醒考生
須自行量體溫，填妥並簽署健康申報表。如果考生正接受強制隔離或患上高度傳染性疾病而不能
應考，可向考評局申請特別處理。（ｃｌ）

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