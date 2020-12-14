《日入而息》阿里閱文違反壟斷法遭處罰，傳林鄭延遲上京述職

《今天重點》﹡反壟斷大刀斬向科技巨頭，監管擬修法威懾力恐再升級；阿里回應被罰：接

到通知已按照要求整改；閱文集團指嚴格按要求積極整改，做好相關合規申

報工作；豐巢回應被罰５０萬人幣：收到通知，接受並落實

﹡李小加稱未來不想打工，亦不會離開中環及交易廣場；對香港未來從無懷疑

，日後需擴展互聯互通

﹡消息指林鄭將押後訪京述職，料涉港疫情惡化；特首辦表示如有特首述職安

排消息會公布，暫無其他補充

﹡本港增８２宗確診３７宗源頭不明，貴東樓多２人染疫

﹡袁國勇稱貴東樓２３１５室以上同座向所有住戶須撤離

﹡聯合醫院一名４９歲有長期病患者今日離世；聯合醫院及仁濟醫院各有一名

病人檢測後呈初步陽性



《即日市況》﹡阿里閱文違反壟斷法，港股反覆向下跌１１６點，收報２６３８９



《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹒６６％，國家反壟斷行動劍指科技巨頭



《美元匯價》﹡美元淨空倉金額增加，投資者繼續看淡美元；歐元最新報１﹒２１４９╱

５２，日圓最新報１０３﹒７０╱７２



《公司業績》﹡匯隆控股（０８０２１）中期虧損擴至４８９６萬，不派息



《公司資訊》﹡港鐵（０００６６）蔡傑銘退任非執行董事運房局局長的替任董事，黃珮玟

接任；港鐵黃竹坑站第五期項目明起招收意向書，下周二截止

﹡小米雙１２中國區新零售全渠道銷售按年升４０％

﹡中策（００２３５）完成３３﹒９７億股新股發行，鄭家純現為大股東

﹡中銀香港（０２３８８）推出企業綠色定期存款計劃，起存金額１００萬港

元

﹡匯森家居（０２１２７）上市後將建自有品牌，疫情影響短暫

﹡美團（０３６９０）關聯公司申請「菜大全」商標，分類為科學儀器

﹡國泰航空（００２９３）駐港海外機師工作簽證續期有效期縮短

﹡開拓藥業（０９９３９）新藥治療新冠肺炎臨床試驗取得初期成果

﹡匯豐推粵港澳大灣區（香港）獎學金，資助最多一百名學生；匯豐環球投資

管理委任陳寶枝為亞太區投資總監

﹡華金國際資本（００９８２）擬改名為「華發物業服務集團有限公司」

﹡中生製藥（０１１７７）新型降壓藥獲國家藥監局頒發藥品註冊證書

﹡香港電訊（０６８２３）推《全民造星ＩＩＩ》決賽５Ｇ特別版直播

﹡勵晶太平洋（００５７５）旗下治療早洩藥獲批准於台灣進行營銷

﹡新世紀集團（００２３４）非全資附屬訂新貸款協議，向客戶授３５００萬

元貸款

﹡李嘉誠及李澤鉅再增持長實（０１１１３）６２萬股

﹡中廣核新能源（０１８１１）１１月份發電量按年減少２％

﹡弘業期貨（０３６７８）擬收購江蘇省多個物業，涉２﹒７５億元人民幣

﹡東陽光藥（０１５５８）他達拉非片產品獲國家藥監局批准上市

﹡太古Ａ（０００１９）、太古Ｂ（０００８７）馬天偉將出任公司財務董事

並退任國泰財務總裁

﹡中集車輛（０１８３９）美國商務部料於本月２８日做出反補貼初裁

﹡雲能國際（０１２９８）將開展建築材料及醫療器械的貿易及供應鏈業務



《國企紅籌》﹡北京首都機場（００６９４）首１１個月旅客吞吐量按年跌６６﹒４％

﹡中國平安（０２３１８）首１１個月保費收入按年升７﹒５％至７２９７億

元人民幣



《神州民企》﹡騰訊（００７００）將深度參與「數字福建」建設

﹡樂遊科技（０１０８９）通過私有化議案，１２月１８日暫停過戶登記



《中國要聞》﹡豐巢違《反壟斷法》被罰５０萬人幣，股東順豐仍微升

﹡瀘州老窖發漲價通知升近３％，老白干酒現漲停

﹡社科院表示Ａ股在「十四五」時期或衝擊５０００點

﹡中鐵建等中企獲阿根廷鐵路建設訂單，涉４７億美元

﹡１１月７０城樓價漲幅總體平穩，廣州環比漲０﹒９％

﹡多地加強樓花監管，佛山要求商品房預售款存監管帳戶

﹡測算表示１１月７０城新樓環比漲０﹒１％，八個月最小

﹡科技巨頭進軍社區團購遭官媒狠批，風向有變料遭打壓

﹡「雙十二」網聯跨機構交易５６億筆，同比漲３４％

﹡報告表示１１月騰訊王者榮耀全球吸金超２億美元稱冠

﹡蘇州「雙十二」數字紅包，首推線上支付「子錢包」

﹡機構料１１月工業生產續強勁，消費增速升至５﹒２％

﹡大商所擬定期調整鐵礦石期貨升貼水，增設可交割品牌

﹡社科院表示不良貸款率較快上升不可避免，將回歸穩槓桿；料今年中國經濟

增２﹒２％，明年增７﹒８％

﹡銀保監表示個人不得開展互聯網保險業務

﹡上海要建成全球頂級金融中心，與紐約倫敦並駕齊驅

﹡長三角地區銀行理財收益率上月持平為３﹒４７％

﹡人行２００億逆回購利率持平，淨回籠３００億

﹡外交部表示被排除在某些指數之外，無法阻止投資中企

﹡特朗普稱國防授權法案最大贏家是中國，或動用否決權

﹡彭博北京員工涉危害國安被帶走，歐盟表達關注

﹡疑似中共黨員名單外洩，英媒稱遍布各行各業包括使館

﹡澳洲資源部長暗示不會對出口中國的鐵礦石徵收關稅

﹡中金表示互聯網經濟有自然壟斷屬性，監管有助健康發展

﹡政治局會議首明確強化反壟斷，分析稱是重塑監管權威；政治局會議提需求

側改革，分析稱擴內需轉向消費驅動

﹡華為鴻蒙ＯＳ ２﹒０手機測試版將於後日發布

﹡東方金誠兩高管被雙開，肆意妄為收受財物涉案額巨大

﹡豫能化債高如山，平煤退休董事長梁鐵山復出任董事長

﹡蘇寧電器成功償還百億人幣債券，蘇寧易購現價無升跌

﹡被官媒批評後美團優選「清門戶」，陝寧省區負責人受賄遭拘

﹡國稅總局、工信部表示專用車免徵購置稅，明年起施行

﹡粵澳跨境電子帳單直接繳費正式啟動

﹡１１月末人行口徑外匯存款環比增逾５９億，止九連跌；１１月底人行口徑

外匯佔款回升，人幣即期收漲４４點

﹡上海家政本科啟動招生，未來５年人才缺口達２０萬

﹡上海市政府會議表示加快新能源汽車產業發展

﹡中國與白俄羅斯啟動服務貿易與投資協定談判

﹡交易商協會表示目前債務存量逾１３萬億，將優化管理



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒４％，報１４２１１點

﹡台企緯創印度廠房遭工人破壞，否認屬勞資糾紛



《其他消息》﹡消息指林鄭將押後訪京述職，料涉港疫情惡化

﹡特首辦表示如有特首述職安排消息會公布，暫無其他補充

﹡屋宇署１０月批出２２份建築圖則及１１份入伙紙

﹡金管局表示１１月外匯基金境外資產增加８３７億元

﹡余偉文稱綠色商業銀行聯盟冀助銀行將綠色金融變成核心業務一部分

﹡深股通額度全日用近２９億元；滬股通額度全日流走４﹒８億元，陸股通淨

流入逾２億

﹡李小加稱未來不想打工，亦不會離開中環及交易廣場；對香港未來從無懷疑

，日後需擴展互聯互通

﹡謝學海辭任ＷｅＬａｂ行政總裁，由李家達署任職務

﹡明年ＤＳＥ繼續實施嚴格防疫措施，４必修科４月２６日起開考



《反壟斷》﹡內地首罰涉ＶＩＥ架構企業違法實施集中，具重要意義

﹡反壟斷大刀斬向科技巨頭，監管擬修法威懾力恐再升級

﹡市監總局表示三起收購已頂格處罰，將修法提升威懾力；平台壟斷存風險，

有企業沒主動配合核實自查；正修訂關於平台經濟領域的反壟斷指南

﹡阿里、閱文、豐巢違反《反壟斷法》，各罰５０萬元

﹡阿里回應被罰：接到通知已按照要求整改

﹡閱文集團表示嚴格按要求積極整改，做好相關合規申報工作

﹡豐巢回應被罰５０萬人幣：收到通知，接受並落實



《新冠肺炎》﹡本港增８２宗確診３７宗源頭不明，貴東樓多２人染疫

﹡聯合醫院一名４９歲有長期病患者今日離世；聯合醫院及仁濟醫院各有一名

病人檢測後呈初步陽性

﹡立法會簡報表示促審視遠程醫療配套，派折扣券可資參考

﹡特朗普暫不接種疫苗，拜登接種時間將遵循福奇建議

﹡秘魯叫停國藥疫苗測試，有接種者手部難以活動

﹡７間公立醫院內科病床爆滿，博愛使用率達１１３％

﹡許樹昌稱確診者延遲入院將令抗病毒藥物成效打折扣

﹡普信表示疫苗推出對受疫情打擊最嚴重行業具正面幫助

﹡曾祈殷稱病毒未有變種跡象，但憂不明源頭個案比例高

﹡郵差初步確診，中環郵政總局派遞局今明兩日關閉

﹡樂富房委會大堂一名接待員確診

﹡聶德權要求３６間指定酒店今日回覆能否提早投入服務

﹡恆生（０００１１）新蒲崗分行一員工確診，北河街分行亦暫時停業

﹡康文署新界西古樹辦一名技工確診

﹡據報菲律賓將購買２５００萬劑中國科興疫苗

﹡東頭邨貴東樓住戶須強制檢測，袁國勇到場視察

﹡醫管局呼籲勿因年輕而輕視病情，走路氣喘需特別留意

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