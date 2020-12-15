《缸邊隨筆－石鏡泉》Ａ股的Ｂｕｙ　＆　Ｎｏｔ　Ｂｕｙ

《缸邊隨筆》雖然Ａ股是個蜜糖埕，但蜜中或帶刺，要小心。買Ａ股，要跟國家指引，有可

Ｂｕｙ，有未可Ｂｕｙ。



昨日（１４日）阿爺出了兩個信息：



（１）互聯網行業不是反壟斷法外之地；



（２）需求側改革。



按阿爺指示，勁大的互聯網股，不要多買，因有反壟斷法。今日先談。



凡屬需求側改革者可以多買，甚麼是需求側改革，明天談。



昨日，市場監管總局公布，阿里巴巴（０９９８８）收購銀泰商業，騰訊（００７００）的

閱文（００７７２）收購新麗傳媒，深圳市豐巢網絡收購中郵智遞科技，三宗收購，未依法申報

，作出行政處罰。



反壟斷法，在中國不是新鮮事，Ｎ年前，中移動（００９４１）移動得太快、太速，佔了廣

大市場。



阿爺就立了反壟斷法，此法一立，中移動股價就被點了穴。



在該反壟斷法後，近日更出台了《關於平台經濟領域的反壟斷指南》、《國務院關於經營者

集中申報標準的規定》。目的是避免互聯網界的Ｗｉｎｎｅｒ Ｔａｋｅｓ Ａｌｌ，贏者強者

通吃，弱者無得吃。中國１４億人，點能讓馬肥驢瘦羊餓瓜？



外國及不少投資者，但見中國對互聯網業的發展，看似無王管，可以在灰色地帶扒大錢，才

有螞蟻變大象，可以通吃中國的個人消費信貸、小企信貸，頂死銀行，幾乎替埋人行的貨幣融資

。唉！今時中國不是１９８０年代的中國（不用說是不是１８９０年的中國），對西方金融炒賣

伎倆全不知曉，讓外資借螞蟻雄兵來噬食中國平民。各國金融大鱷以為可以來中國開大餐，他們

紅了眼，唔記得在Ｎ年前，阿爺為免中移動過分龐大，而祭出了反壟斷法。這個反壟斷法，在任

何大國都有，目的是不要讓只有蟻王有得食，蟻民無得食。



都話中國股市是政府指導市，所以螞蟻一王了，筆者就謂阿里巴巴價要跌，可見２２０至

２１０，即是螞蟻金服回到螞蟻「甘」服時的價。



昨日市場監管總局這句：互聯網行業不是反壟斷法外之地，立將港互聯網巨頭集體打趴。而

Ａ股的超市股則大漲，簡單，互聯網團購會侵蝕超市生意。如互聯網團購被制，超市才可以有啖

飯吃，這就是公平競爭。說到底，就是不能造就首富，而使弱勢人民「受苦」。



＊資金投向抬頭看月亮者＊



那麼，是否互聯網巨頭股買不過？又不是，阿爺指出條生路予他們，投資者亦要沿此路標來

買互聯網巨頭股。



《人民日報》發表了：《「社區團購」爭議背後，是對互聯網巨頭科技創新的更多期待》一

文。



該文指出：



從阿里巴巴的達摩院，到百度的無人駕駛汽車，中國的企業日益注重向科技創新進軍。在當

今時代以及更長遠的未來，科技創新能力，掌握關鍵領域核心科技的能力，成為國家競爭和長遠

發展的關鍵要素。如果只顧著低頭撿六便士，而不能抬頭看月亮、展開贏得長遠未來的科技創新

，那麼再大的流量、再多的數據也難以轉變成硬核的科技成果，難以改變我們在核心技術上受制

於人的被動局面。



上述評論認為，互聯網企業有生存的壓力，也需要獲得投資回報，但科技創新並非要求企業

不賺錢，而是把投資的存續期延長，不癡迷於急功近利、不熱衷於短期變現，而能夠在長周期視

野下贏得技術變革帶來的更大收益。



筆者又是抄文，因為這個指引含糊不得，大家看後，各自揣摩、各自審度，有哪隻互聯網巨

頭能放棄撿腳下的六便士，而抬頭看月亮者，就是阿爺的愛兒，可以做皇太子了。

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

