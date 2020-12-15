《凱文隨筆－凱文》疫苗出來了，但願３０萬人是上限

《凱文隨筆－凱文》美國新冠病毒死亡人數越過了３０萬人，在不足兩個月時間，猛增了８

萬人！不是幸災樂禍，這批不幸身亡的人群中，大部分應該都是窮困一族，沒錢看醫生；有人拍

攝美國街頭情況放上社交視頻平台，因這次病毒而失業、最終坐在街頭，旁邊置放一塊寫上「救

我，食物或金錢都好」的紙牌，那無助的人就像逃避戰爭的難民，看罷令人黯然神傷。



當疫情在中國初發時，武漢封城，還是在中國人最重要的春節日子；一些國家未知悉問題的

嚴重性，就笑罵獨裁體制，扼殺人民活動自由。病毒找到頭上時，措手不及，儘管有中國的寶貴

經驗可借鏡，但絕不會學習你。後來，問題越益嚴重，死亡枕藉，就開始推卸責任給中國，瘋狂

的政客甚至要中國賠償，然後就是各式各樣抵制中國的措施，這是他們處理疫情的方法。



這可能是民主制度的一個代價，民主制度讓人民自由選他們喜歡的人（而不是德配其位的人

）當領袖，結果有能力花數十億美元在電視賣政治宣傳廣告、且口才還不差、擅長古惑人心的人

就這樣選上了總統，竟然還把一家人都帶進去白宮當官了。四年來一事無成，就是找幾個老人，

把他們四十年前當官的技倆（關稅，逼人簽吃虧的貿易協議）再玩一次，結果都失敗了；對內，

兩黨就是惡鬥，你當總統我就調查你「通俄」，將你折騰殆盡；對外，先前簽下的條約都不遵守

，還退出促進國際間合作的組織，一天管治國家或地方經驗都沒有的人，就這樣亂搞了四年，然

後競選連任失敗，死不認輸，還在最後兩個月（現在還剩一個月）挑撥中國去打台灣；中東那塊

，據說也在部署以色列與伊朗交戰（中東一旦爆發戰爭，撇去死亡、難民等問題，對區外的影響

就是石油價格），總之就是唯恐天下不亂。當科研人員弄出了疫苗，那位業餘總統就跑出來邀功

，說不是他當總統的話，疫苗要５年才會出現。



沒有一種制度是完美的，所以有人認為制度應該多樣性；讓各種制度自然演變，不必消滅任

何一種制度，跟不上時代的制度，最終會自然消失。美國當初不是很多人反對同性戀嗎？結果同

性婚姻已在五年前在全美５０個州都合法了，這就是多樣化的另一體現！中國這些年一直致力跟

國際接軌，在謀求一個能夠改善人民生活的穩定局面，與發展環境，但一切都是需要時間，有些

人不願意等，要一夜之間改變過來；另外一些人是爭取時間搗亂，中國亂得愈早愈好，才不讓他

慢慢改善一切的陋習，於是極盡抹黑之能事。



一直在西方思潮影響下長大的一群，也憧憬著西方的一切，跟著他們的節奏起舞，就不能寬

容一點，給自己國家一點空間、時間。記得中國宣布高鐵要通車了，一位知名度極高的網台主持

人曾警告，千萬不要乘坐，因為那是豆腐渣工程，必定車毀人亡；這個人仍然是個活躍的公知（

公共知識份子），仍然在帶節奏，偶而看到同事收聽他在油管（ＹｏｕＴｕｂｅ，香港好像沒給

這東西取個中文名字）上的時事分析節目，想勸他們別聽，但還是放棄了，因為在互聯網的時代

，沒有人願意聽別人教導，還是讓他們自己去慢慢體會，有一天他們會醒悟，知道自己原來被騙

了。這位公知當年談到柏林圍牆一段歷史事故，有一名熟悉歷史的聽眾在評論區質疑，那事件好

像沒有死幾百人，只是幾個人，公知對問題置之不顧，後來偶而在其節目中順口提及這事，公知

說：「如果我沒有回應，就是代表你對」；嗚呼，原來這位公知也是「歷史發明家」俱樂部的成

員。



美國的疫苗出來了，由於需求過殷導致供應量有限，接種還要分先後，成效、或副作用也不

好說，就等看結果；至於中國生產的疫苗，美國一些政客曾經狂言，他們養的狗也不會用，這樣

的話，也只好對美國無助的人民致以最誠懇的祝福。

