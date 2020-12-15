《ＩＰＯ反應》藍月亮公開超購逾３００倍，一手中籤率５５％

《經濟通通訊社１５日專訊》內地洗衣液品牌藍月亮（０６９９３）明日（１５日）掛牌，

在港接獲約４５﹒４７萬份申請認購合共約２２５﹒１億股，超購３００﹒３３倍。每股定價為

１３﹒１６元，為招股價每股１０﹒２元至１３﹒１６元之上限。一手５００股中籤率５５％，

抽２０手穩中一手。「頭錘飛」３５張，中籤率０﹒６７％。聯席保薦人為美銀、中金和花旗。

由於香港發售錄得超額認購逾１００倍，故已採取重新分配程序，香港公開發售項下的發售

股份最終數目約為３﹒７３６億股，相當於全球發售項下初步可供認購的股份總數約５０％。國

際發售項下提呈發售的發售股份已獲超額認購１１倍。國際發售項下的承配人合共為３６８名。

國際發售項下發售股份最終數目約為３﹒７３６億股，佔全球發售項下發售股份總數約５０％。

估計是次集資所得款項淨額約９５﹒７６億元，集資所得約３５﹒６％擬用於作為業務擴充

提供資金，購買設備及機器以便實施擴充計劃，以及發展洗衣服務；約５２﹒４％用於提高品牌

知名度；約１０％用作一般運營資金；約２％將用於加強研發實力。倘超額配股權獲悉數行使，

全球發售所得款項淨額將增至約１１０﹒２１億元。（ｐｌ）

