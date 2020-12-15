  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/12/2020 13:24

小米創新高後轉跌，港股午後跌幅擴至逾２００點，現報２６１４５

　　《經濟通通訊社１５日專訊》歐美疫情持續惡化，隔晚美股三大指數先高後低，並以近全日
低位收市，港股今早反覆向下。恆指高開２９點，報２６４１８，升４６點高見２６４３６點後
掉頭向下，暫時見最多跌２６１點，低見２６１２７，創逾一個月低後喘穩。最終半日恆指收報
２６２１８，跌１７０點或０﹒６５％。
　　內地公布１１月數據整體符合預期，不過憂內地反壟斷，藍籌股科網股向下拖低大市，阿里
巴巴（０９９８８）跌逾２％；美團（０３６９０）插近３％，小米集團（０１８１０）創新高
後轉跌１％，拖累港股午後跌幅再次擴大，
現時，恆生指數報２６１４５，跌２４３點或跌０﹒９２％，主板成交８４３﹒１１億元。國企
指數報１０３６９，跌７４點或跌０﹒７１％。
　　藍籌股方面，匯控（００００５）跌１﹒２１％，報４０﹒８５元；港交所（００３８８）
跌１﹒９６％，報３８０﹒２元；騰訊控股（００７００）跌１﹒３１％，報５６３﹒５元；
友邦保險（０１２９９）無升跌，報９０元；中國移動（００９４１）跌０﹒４５％，報４４元
；建設銀行（００９３９）跌１﹒２２％，報５﹒６９元。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　九龍倉置業（０１９９７）　　３８﹒７５元　　　跌３﹒２５％
　　創科實業　（００６６９）　１００﹒２０元　　　跌３﹒１９％
　　美團－Ｗ　（０３６９０）　２７４﹒２０元　　　跌２﹒９７％
　　長實集團　（０１１１３）　　４１﹒８０元　　　跌２﹒６８％
　　銀河娛樂　（０００２７）　　５９﹒０５元　　　跌２﹒６４％

　　恆隆地產　（００１０１）　　１９﹒３６元　　　跌２﹒４２％
　　恆基地產　（０００１２）　　３０﹒４０元　　　跌２﹒４１％
　　阿里巴巴　（０９９８８）　２４５﹒６０元　　　跌２﹒３８％
　　長和　　　（００００１）　　５３﹒７５元　　　跌２﹒３６％
　　金沙中國　（０１９２８）　　３３﹒７５元　　　跌２﹒０３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｃａ）

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS15/12/2020
【FOCUS】消費連連遜預期　「需求側改革」當其時
開市Good Morning15/12/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：阿里站穩244可部署
中國故事14/12/2020
《神州經脈》反壟斷刀落科技巨頭　官媒狠批社區團購　A場收升
中國故事14/12/2020
【反壟斷】反壟斷大刀斬向科技巨頭　監管擬修法威懾力恐再升級
數碼轉型攻略14/12/2020
港產培訓專用平台助舉辦網上／混合式學習活動　足不出戶仍可人才培訓數碼轉型
剖析天下14/12/2020
【大國博弈】雷鼎鳴：拜登上台或放寬對華限制　料美重歸多邊主義
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus】賞 東薈城名店倉聖誕親親禮遇

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Hong Kong Mask全球首創彩虹耳繩三層醫用口罩

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>