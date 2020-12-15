小米創新高後轉跌，港股午後跌幅擴至逾２００點，現報２６１４５

《經濟通通訊社１５日專訊》歐美疫情持續惡化，隔晚美股三大指數先高後低，並以近全日

低位收市，港股今早反覆向下。恆指高開２９點，報２６４１８，升４６點高見２６４３６點後

掉頭向下，暫時見最多跌２６１點，低見２６１２７，創逾一個月低後喘穩。最終半日恆指收報

２６２１８，跌１７０點或０﹒６５％。

內地公布１１月數據整體符合預期，不過憂內地反壟斷，藍籌股科網股向下拖低大市，阿里

巴巴（０９９８８）跌逾２％；美團（０３６９０）插近３％，小米集團（０１８１０）創新高

後轉跌１％，拖累港股午後跌幅再次擴大，

現時，恆生指數報２６１４５，跌２４３點或跌０﹒９２％，主板成交８４３﹒１１億元。國企

指數報１０３６９，跌７４點或跌０﹒７１％。

藍籌股方面，匯控（００００５）跌１﹒２１％，報４０﹒８５元；港交所（００３８８）

跌１﹒９６％，報３８０﹒２元；騰訊控股（００７００）跌１﹒３１％，報５６３﹒５元；

友邦保險（０１２９９）無升跌，報９０元；中國移動（００９４１）跌０﹒４５％，報４４元

；建設銀行（００９３９）跌１﹒２２％，報５﹒６９元。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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九龍倉置業（０１９９７） ３８﹒７５元 跌３﹒２５％

創科實業 （００６６９） １００﹒２０元 跌３﹒１９％

美團－Ｗ （０３６９０） ２７４﹒２０元 跌２﹒９７％

長實集團 （０１１１３） ４１﹒８０元 跌２﹒６８％

銀河娛樂 （０００２７） ５９﹒０５元 跌２﹒６４％



恆隆地產 （００１０１） １９﹒３６元 跌２﹒４２％

恆基地產 （０００１２） ３０﹒４０元 跌２﹒４１％

阿里巴巴 （０９９８８） ２４５﹒６０元 跌２﹒３８％

長和 （００００１） ５３﹒７５元 跌２﹒３６％

金沙中國 （０１９２８） ３３﹒７５元 跌２﹒０３％

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（ｃａ）

