《盤後部署》港股走勢受限，料今周２６０００至２６５００點徘徊

《經濟通通訊社１５日專訊》隔晚美股三大指數先高後低，港股今早反覆向下，恆指高開

２９點報２６４１８點，見２６４３６點全日高位後掉頭向下，急挫至２６１２７點全日低位後

有支持，中午收報２６２１８點，跌１７０點或０﹒６５％。而午後港股續於２６２００點位置

橫行，最終收報２６２０７點，跌１８２點或跌０﹒６９％，主板成交１４４０﹒０７億元。國

企指數報１０３９９點，跌４３點或跌０﹒４２％。恆生科技指數報８０９４點，跌３４點或跌

０﹒４２％。

Ａ場方面，上證綜合指數報３３６７點，跌１點或跌０﹒０６％，成交３１５２﹒９０億元

人民幣。深證成份指數報１３７６３點，升７１點或升０﹒５２％，成交３９４２﹒８９億元人

民幣。

藍籌股齊軟，其中騰訊（００７００）跌１﹒９３％，報５６０元；港交所（００３８８）

跌１﹒３９％，報３８２﹒４元；中移動（００９４１）跌０﹒１１％，報４４﹒１５元；建行

（００９３９）跌０﹒３５％，報５﹒７４元；匯控（００００５）跌０﹒８５％，報４１元；

邦保（０１２９９）跌０﹒３９％，報８９﹒６５元。



＊澳大利亞央行：復甦已有動力，惟仍未能穩定進行＊



澳大利亞央行指市場已具經濟復甦的基本動力，惟該行形容復甦仍未能穩定進行，相信需要

更長時間的政策支持才能成事。而委員會亦表示需要評估債券購買計劃的規模，並將會在未來的

會議上，密切關注買債對市場、就業和通脹前景的影響，更指將於必要時採取進一步措施。

而美國總統特朗普呼籲國會，於年底疫情援助措施限期臨近前，需於新一輪援助方案中納入

針對美國家庭的刺激性支票發放。據報道指，特朗普曾私下表示支持向美國國民直接支付高達

２０００美元現金。作為今年３月國會通過的２﹒２萬億美元ＣＡＲＥＳ法案的一部分，聯邦政

府於今年早些時候向數百萬美國人發放了１２００美元的支票。



＊新冠疫苗成效仍然不明朗，料下周港股表現仍受限＊



來到１２月中，上半月港股表現較為弱勢，似乎有別於市場早前憧憬基金進行粉飾櫥窗的預

期，而現時多國疫苗正式步入接種階段，雖然有利市場復甦進程，但相關疫苗成效仍然不明朗，

預料港股今周表現仍受限，相信２６０００點有支持，短期續於２６０００點至２６５００點位

置徘徊。（ｊｃ）

