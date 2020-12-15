【拜登當選】拜登取得足夠選舉人票，成為美國下屆總統

《經濟通通訊社１５日專訊》代表美國民主黨的拜登周一（１４日）正式確認當選美國第

４６任總統，並將於明年１月２０日就任，因為他已在選舉人團投票中取得逾半票數。

美國國會將在明年１月６日正式計算選舉人票，據悉亞利桑那州、喬治亞州、密西根州、內

華達州、賓夕法尼亞州、威斯康辛州等關鍵州份投票支持拜登，而在加州將５５張選舉人票投給

拜登下，其得票已超過入主白宮所需的２７０張票，而據上月大選結果，拜登贏得３０６票，特

朗普贏得２３２票。

而拜登過渡團隊早前已宣布，拜登將於當地周一晚發表講話，主題為「選舉人團投票認證及

民主力量和韌性」。



＊司法部長巴爾聖誕前離任＊



在拜登取得足夠選舉人票之際，美國總統特朗普周一宣布司法部長巴爾將於聖誕節前，即本

月２３日離任，副部長羅森將成為代理部長，不禁令市場懷疑特朗普的下一步行動。

不過特朗普亦可以在明年１月６日的特別會議上，說服國會不要接受各州選舉人的投票結果

。國會聯席特別會議將由副總統彭斯主持下召開，統計各州的選舉人票。如果參眾兩院均有至少

一名議員反對一個州的選舉人構成或是選舉人票，參眾兩院將需要就此進行辯論，並就反對意見

投票表決。

眾議院曾在２０００年和２０１６年提出過反對意見，但因為參議院沒有人一同提出異議而

失敗。（ａｌ）

