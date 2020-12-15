  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/12/2020 07:35

【拜登當選】拜登取得足夠選舉人票，成為美國下屆總統

　　《經濟通通訊社１５日專訊》代表美國民主黨的拜登周一（１４日）正式確認當選美國第
４６任總統，並將於明年１月２０日就任，因為他已在選舉人團投票中取得逾半票數。
　　美國國會將在明年１月６日正式計算選舉人票，據悉亞利桑那州、喬治亞州、密西根州、內
華達州、賓夕法尼亞州、威斯康辛州等關鍵州份投票支持拜登，而在加州將５５張選舉人票投給
拜登下，其得票已超過入主白宮所需的２７０張票，而據上月大選結果，拜登贏得３０６票，特
朗普贏得２３２票。
　　而拜登過渡團隊早前已宣布，拜登將於當地周一晚發表講話，主題為「選舉人團投票認證及
民主力量和韌性」。

＊司法部長巴爾聖誕前離任＊

　　在拜登取得足夠選舉人票之際，美國總統特朗普周一宣布司法部長巴爾將於聖誕節前，即本
月２３日離任，副部長羅森將成為代理部長，不禁令市場懷疑特朗普的下一步行動。
　　不過特朗普亦可以在明年１月６日的特別會議上，說服國會不要接受各州選舉人的投票結果
。國會聯席特別會議將由副總統彭斯主持下召開，統計各州的選舉人票。如果參眾兩院均有至少
一名議員反對一個州的選舉人構成或是選舉人票，參眾兩院將需要就此進行辯論，並就反對意見
投票表決。
　　眾議院曾在２０００年和２０１６年提出過反對意見，但因為參議院沒有人一同提出異議而
失敗。（ａｌ）

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事14/12/2020
《神州經脈》反壟斷刀落科技巨頭　官媒狠批社區團購　A場收升
中國故事14/12/2020
【反壟斷】反壟斷大刀斬向科技巨頭　監管擬修法威懾力恐再升級
數碼轉型攻略14/12/2020
港產培訓專用平台助舉辦網上／混合式學習活動　足不出戶仍可人才培訓數碼轉型
剖析天下14/12/2020
【大國博弈】雷鼎鳴：拜登上台或放寬對華限制　料美重歸多邊主義
財經熱話14/12/2020
【李小加退任】李小加：對香港未來從無懷疑　日後需擴展互聯互通
開市Good Morning14/12/2020
《開市Good Morning》溫傑：美團持貨者不用急於沽貨
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus】賞 東薈城名店倉聖誕親親禮遇

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Hong Kong Mask全球首創彩虹耳繩三層醫用口罩

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>