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15/12/2020 16:23

《台股攻略－馮偉明》疫情升溫，台股大跌１４２點

　　《台股攻略》新冠疫情再度升溫，台股今日（１５日）微跌４﹒７２點開市後，曾一度倒升
至１４２５６﹒５５點，不過電子科技股有沽壓，拖累指數低收至１４０６８﹒５２點，大跌
１４２﹒５３點，總成交金額為２７３０﹒１７億元（新台幣．下同）。
　　台積電股價表現先高後低，收５０４元，跌４元。另一電子股聯電則大跌４﹒６％，收４４
元。面板雙虎友達、群創，記憶體的華邦電、旺宏，蘋概相關的玉晶光、可成、臻鼎─ＫＹ，以
及代工廠緯創、和碩、廣達等，均有大約２％至４％的跌幅。被動元件的國巨及華新科重挫６％
以上。不過造紙股逆市向好，榮成收２０﹒８５元，升３﹒９９％，華紙亦升３﹒５％。運輸類
股指數今日高見８７﹒８８點，華航漲停，收１１﹒７元，急升６﹒３６％。
　　受疫情影響，市場憂慮各地再度推出有限制出行措施，台股亦不例外，今日跌至１４０００
點附近，短期內理應有支持。美國聯儲局將宣布最新利率會議結果，買債組合會否調整成為市場
焦點，長假臨近，預料投資氣氛相對淡靜，投資者宜分段吸納積優股，降低風險。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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