《窩輪豪情－梁業豪》小心大市正式借勢往下突破反覆橫行區

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、

必需性消費業與工業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為阿

里健康（００２４１）、聯想（００９９２）與小米（０１８１０），可用作買入其相關認購權

證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首

選京東（０９６１８）、太古地產（０１９７２）與阿里巴巴（０９９８８）。

今早（１５日）港股低開，但隨即見沽盤湧現，市況急挫，恆指期貨曾低見２６１００，其

後價位的反彈止於２６２６７，２６３００成為了新即市阻力位。另一方面，一如筆者開市前於

影音分析內所料，低位支持的主要來源為科技股的買盪。事實上，科技期貨開市後走勢一直向好

，１０：２０ａｍ後才開始回落。然而，現時五大指數均處於偏高水平，啟示早市港股大市的再

跌空間相當有限。恆指期貨日線圖上，形勢進一步向淡，大家須小心大市稍後借勢正式往下突破

近期的反覆橫行區。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

