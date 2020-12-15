《談國論企－黎偉成》社會融資九連升仍待改進

《談國論企》中國的社會融資規模增量於２０２０年１１月份同比升幅收窄，仍為自３月份

以來的８連升，唯是對實體經濟發放的人民幣貸款保持穩快增長，且政府債券淨融資和企業債券

淨融資更是倍增，惟非金融企業境內股票融資增長放緩，和委托貸款、信托貸款、未貼現的銀行

承兌匯票等項目持續縮減，資本市場尚未能全面發展，有待改進。



＊政府債券融資有高度認受股票融資亦增＊



來自中國人民銀行所發布的《社會融資規模增量統計數據報告》顯示，全國社會融資的總規

模的增量於２０２０年１１月份達２﹒１３億元，較上年同期多增１４０６億元或７﹒３５％，

無疑僅高於２月份５﹒８％的年內同比增長最低的第二個月份，惟此數相對於１０月份所增的１

﹒４２萬億元，環比多增０﹒７１萬億元或５０％，而這是在上月份同比增加６３﹒０８％的基

礎下再增，該屬有明顯改進。但社會融資總量仍有不大平衡的發展，因這還是依靠幾個項目的支

持，而頗不少項目要扭轉弱勢，整體資本市場始有合理和均衡的成長，以支持經濟社會穩中有進

。

表現理想的項目，有（一）對實體經濟發放人民幣貸款，保持穩快的發展態勢：於２０２０

年１１月份達１﹒５３萬億元，較上年同期雖僅增１６７６億元或１２﹒６５％，但較對上一個

月的１０月份所達６６６３億元，環比增加８６３７億元或１﹒２９倍，反映出央行通過多個貨

幣政策和相關措施促以商業銀行為主的金融機構，更為積極支持經濟社會的重新振興。此使國民

經濟在控疫清零的同時得以復甦，最惹人注目的是固定資產投資（不含農戶）不僅加大增長力度

，更重要的是高技術製造業及高技術服務業的固投相當積極，加上社會消費品零售升和就業情況

不斷改善，確經濟穩中有進發展。

難得的是，債券及股票融資市場持續增長。惹人注目的，當然是（二）政府債券融資，淨額

於２０２０年１１月份達４０００億元，相對於２０１９年同期１７１６億元多增２２８４億元

或１﹒３７倍，而１０月份的４９３１億元亦上年同期大增３０６０億元或２﹒６３倍，有如斯

大幅增長，乃因人行於２０１９年１２月份起將「國債」和「地方政府一般債券」納入社會融資

規模統計，與原有「地方政府專項債券」合併為「政府債券」指標，指標數值為托管機構的托管

面值，比較基礎不同，惟仍顯示此屬佳況。

和（三）非金融企業境內股票融資，亦有良佳表現，於２０２０年１１月份達７２１億元，

比上年同期多２４７億元或５２﹒１％，上市公司增加融資意欲，顯對前景感樂觀。

但（四）企業債券融資（Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｂｏｎｄ），於２０２０年１１月略見放

緩，所屬８６２億元同比減少２４６８億元或７１﹒４％，當然不及１０月份達２５２２億元同

比尚增２４﹒１１％。此為股份公司而在中國有一部分屬非股份公司發債，通常是依照法定程序

發行和約定在一定期限內還本付息的債券，獲金融機構積極支持特別是非股份公司的企業機構債

券融資，有頗不俗的發展前景。



＊須支持委托信托貸款及未貼現匯票發展＊



若干一度風光的社會融資項目，有待改善，如（五）委托貸款，於２０２０年１１月份淨減

少３１億元和較上年同期少減９２８億元，稍好於１０月份淨減１７５億元同比少減４９７億元

。委托貸款由委托人提供合法來源的資金，而委托業務銀行會根據委托人確定的貸款對象、用途

、金額、期限、利率代為發放、監督使用，並協助收回的貸款業務；委托人通常政府部門、企業

單位，亦有個人，本屬可靠性和穩定性相對頗高的融資，政府應該作出支持。

（六）信托貸款，期內減１３８７億元比２０１９年同期多減７１４億元，情況較１０月份

減７６億元為差。信托貸款為受托人接受委托人的委托，將委托人存入的資金，按指定的對象、

用途、期限、利率與金額等發放貸款，和負責到期收回貸款本息的一類金融服務，而委托人在發

放貸款的對象、用途等方面有充分的自主權，又可利用信托公司在企業資信和資金管理方面的優

勢，增加資金的安全性，以提高資金使用效率。

還有（七）未貼現的銀行承兌匯票，於２０２０年１１月份減少６２６億元，而１０月減少

１０８９億元。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

