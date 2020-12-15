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15/12/2020 09:45

《異動股》京東健康升逾３％曾破頂，中金唱好行業發展

　　《經濟通通訊社１５日專訊》京東健康（０６６１８）升３﹒２７％，報１３５﹒９元，盤
中最高見１３７﹒８元再創上市新高；成交約１９５萬股，涉資２﹒６３億元。
　　中金公司稱，中國促進互聯網＋醫療健康發展，各地逐步推進醫療信息打通與互認，有望進
一步提升醫端的信息化基建水平和醫療大數據中心的形成，推薦阿里健康（００２４１）和益豐
藥房。
　　阿里健康抽高２﹒７５％，報２６﹒１５元。
　　現時，恆生指數報２６３２６，跌６３點或跌０﹒２４％，主板成交１４４﹒１９億元。國
企指數報１０３９９，跌４４點或跌０﹒４２％。
　　上證綜合指數報３３５７，跌１１點或跌０﹒３５％，成交３８３﹒３億元人民幣。深證成
份指數報１３６５８，跌３３點或跌０﹒２４％，成交５３６﹒１１億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東健康　（０６６１８）　　１３５﹒９０元　　　升３﹒２７％
　　阿里健康　（００２４１）　　　２６﹒１５元　　　升２﹒７５％
　　平安好醫生（０１８３３）　　　８８﹒４５元　　　升０﹒１７％
　　眾安在線　（０６０６０）　　　３６﹒３５元　　　升０﹒１４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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