《異動股》京東健康升逾３％曾破頂，中金唱好行業發展

《經濟通通訊社１５日專訊》京東健康（０６６１８）升３﹒２７％，報１３５﹒９元，盤
中最高見１３７﹒８元再創上市新高；成交約１９５萬股，涉資２﹒６３億元。
中金公司稱，中國促進互聯網＋醫療健康發展，各地逐步推進醫療信息打通與互認，有望進
一步提升醫端的信息化基建水平和醫療大數據中心的形成，推薦阿里健康（００２４１）和益豐
藥房。
阿里健康抽高２﹒７５％，報２６﹒１５元。
現時，恆生指數報２６３２６，跌６３點或跌０﹒２４％，主板成交１４４﹒１９億元。國
企指數報１０３９９，跌４４點或跌０﹒４２％。
上證綜合指數報３３５７，跌１１點或跌０﹒３５％，成交３８３﹒３億元人民幣。深證成
份指數報１３６５８，跌３３點或跌０﹒２４％，成交５３６﹒１１億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
京東健康 （０６６１８） １３５﹒９０元 升３﹒２７％
阿里健康 （００２４１） ２６﹒１５元 升２﹒７５％
平安好醫生（０１８３３） ８８﹒４５元 升０﹒１７％
眾安在線 （０６０６０） ３６﹒３５元 升０﹒１４％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）
全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇