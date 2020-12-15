《異動股》京東健康升逾３％曾破頂，中金唱好行業發展

《經濟通通訊社１５日專訊》京東健康（０６６１８）升３﹒２７％，報１３５﹒９元，盤

中最高見１３７﹒８元再創上市新高；成交約１９５萬股，涉資２﹒６３億元。

中金公司稱，中國促進互聯網＋醫療健康發展，各地逐步推進醫療信息打通與互認，有望進

一步提升醫端的信息化基建水平和醫療大數據中心的形成，推薦阿里健康（００２４１）和益豐

藥房。

阿里健康抽高２﹒７５％，報２６﹒１５元。

現時，恆生指數報２６３２６，跌６３點或跌０﹒２４％，主板成交１４４﹒１９億元。國

企指數報１０３９９，跌４４點或跌０﹒４２％。

上證綜合指數報３３５７，跌１１點或跌０﹒３５％，成交３８３﹒３億元人民幣。深證成

份指數報１３６５８，跌３３點或跌０﹒２４％，成交５３６﹒１１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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京東健康 （０６６１８） １３５﹒９０元 升３﹒２７％

阿里健康 （００２４１） ２６﹒１５元 升２﹒７５％

平安好醫生（０１８３３） ８８﹒４５元 升０﹒１７％

眾安在線 （０６０６０） ３６﹒３５元 升０﹒１４％

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（ｎｓ）

