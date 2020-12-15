《午市前瞻》港股年未表現乏力，專家建議轉投「價值型股份」

《經濟通通訊社１５日專訊》歐美疫情持續惡化，隔晚美股三大指數先高後低，並以近全日

低位收市，港股今早反覆向下。恆指高開２９點，報２６４１８，升４６點高見２６４３６點後

掉頭向下，暫時見最多跌２６１點，低見２６１２７，創逾一個月低後喘穩。友邦（０１２９９

）逆市升逾１％破頂；不過憂內地反壟斷，藍籌股科網股向下拖低大市，阿里巴巴（０９９８８

）跌逾２％。恆生指數中午收報２６２１８，跌１７０點或跌０﹒６５％，主板成交７５２﹒４

８億元。國企指數報１０３８０，跌６２點或跌０﹒６０％。

內地股市半日向下，上證綜合指數報３３５４，跌１５點或跌０﹒４５％，成交１９４１﹒

９５億元人民幣。深證成份指數報１３６７２，跌２０點或跌０﹒１５％，成交２４７２﹒６０

億元人民幣。

藍籌股方面，匯控（００００５）跌１﹒２１％，報４０﹒８５元；港交所（００３８８）

跌１﹒３４％，報３８２﹒６元；友邦保險升１﹒２２％，報９１﹒１元。內銀偏軟，建行（０

０９３９）跌１﹒０４％，報５﹒７元；工商銀行（０１３９８）跌０﹒４２％，報４﹒７元；

中移動（００９４１）跌０﹒４５％，報４４元。



＊小米高見２９﹒９５元創新高，半日倒跌１％＊



市場關注科網龍頭監管風險，藍籌股科網股續見沽壓。騰訊（００７００）曾創逾一個月低

，半日跌０﹒８８％，報５６６元；京東（０９６１８）亦見逾一個月低，半日仍挫４﹒０６％

，報３０２﹒４元。阿里巴巴挫２﹒２３％，報２４６元；近期續遭北水淨沽的美團（０３６９

０）挫１﹒９１％，報２７７﹒２元。小米（０１８１０）創新高見２９﹒９５元轉跌，軟１﹒

０３％，報２８﹒９元。

花旗發表報告看好潔淨能源設備商，部分新能源股有追捧，被花旗看好的風電設備製造商金

風科技（０２２０８）升０﹒９８％，報１２﹒３８元；保利協鑫（０３８００ 逆市再上，升

１２﹒５％，報１﹒２６元；協鑫新能源（００４５１）升１０﹒３９％，報０﹒２５５元。不

過同時被花旗看好的光伏設備製造商信義光能（００９６８）跌０﹒２８％，報１４﹒０６元；

信義玻璃（００８６８）跌０﹒３２％，報１８﹒７元；福萊特玻璃（０６８６５）跌０﹒６４

％，報２３﹒３５元。



＊京東健康尋頂，高位較招股價飆近一倍＊



醫藥股今早跑出，可惜部分高位獲利盤湧現。石藥（０１０９３）升４﹒３９％，報７﹒６

１元，為表現最好藍籌；中生製藥（０１１７７）升３﹒７％，報７﹒０１元；藥明生物（０２

２６９）升３﹒３２％，報８０﹒８元。ＰＤ－１品種談判或將在１６日進行。７個品種入圍，

有份入圍的信達生物（０１８０１）彈６﹒９４％，報６０﹒１元；百濟神州（０６１６０）漲

２﹒９６％，報１３９元。開拓藥業（０９９３９）曾飆１２％，見１４﹒９元後急吐７﹒５２

％，報１２﹒３元。集團早前公布，旗下雄激素受體（ＡＲ）拮抗劑普克魯胺（ＧＴ０９１８）

，治療新型冠狀病毒肺炎的研究臨床試驗中取得初期成果。抑鬱藥完成三期臨床觀察的綠葉製藥

（０２１８６）飆逾半成後跌０﹒５４％，報３﹒６６元。

線上醫療方面，京東健康（０６６１８）再創新高，高見１４０元，半日升１﹒２２％，報

１３３﹒２元；京東健康招股價７０﹒５８元，高位較招股價累飆９８﹒４％。中金發表報告稱

，中國促進互聯網加醫療健康發展，各地逐步推進醫療信息打通與互認，將有望進一步提升醫療

系統信息化基建水平和醫療大數據中心的形成，推薦阿里健康（００２４１）等。阿里健康曾升

３﹒１４％，報２６﹒２５元；惟平安好醫生（０１８３３）跌１﹒１９％，報８７﹒２５元。



＊油組降明年需求預測，中海油挫近３％＊



石油出口國組織（ＯＰＥＣ）最新發表的月報，再度下調原油需求預測，兩日彈近一成的中

海油（００８８３）今早再次受壓，跌２﹒６４％，報７元；中石油（００８５７）也降１﹒２

４％，報２﹒３８元；中石化（００３８６）走低０﹒５８％，報３﹒４２元；中海油服（０２

８８３）下滑１﹒５１％，報５﹒８７元；中石化油服（０１０３３）降２﹒９％，報０﹒６７

元。

高盛上周調高李寧（０２３３１）目標價１８％至５２元，因行業復甦強勁，維持「買入」

評級；李寧創新高，一度高見４９﹒１元，半日揚５﹒１２％，報４８﹒２５元。其他體品股同

樣造好，安踏（０２０２０）漲２﹒０２％，報１１１﹒３元；特步（０１３６８）亦升２﹒１

９％，報３﹒２７元；滔搏（０６１１０）升０﹒７８％，報１０﹒２８元；申洲國際（０２３

１３）升２﹒２４％，報１４１﹒５元。



＊麥嘉嘉：資金轉投「價值型股份」，可留意友邦保險＊



港股連日表現較弱，今早更高開低走，申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》

表示，市場現時觀望氣氛濃厚，其中新科網股受內地監管風險消息影響偏軟，她形容資金開始流

入傳統板塊，她看好「價值型股份」，其中推薦友邦保險（０１２９９），認為該股突破９０元

關口水平，相信短期會有一定支持。建議可待該股調整至８８元時分段吸納，目標價上望９３元

水平。

而肺炎疫苗正式進入接種階段，醫療股今日普遍向好。麥嘉嘉認為該板一直以來表現是跑輸

大市，因此現時重現升勢亦是合理，惟她指要留意大量採購消息或會為板塊帶來回調壓力，不過

短期而言她仍看好該板，建議可以部署信達生物（０１８０１），她指該公司由虧轉盈正式除「

Ｂ」，且預期將會有不少新產品推出，利好公司盈利表現，建議可以回調至５６元時買入，目標

價上望６３元水平。

而線上醫療股今日表現亦不俗，京東健康（０６６１８）今日再破頂。麥嘉嘉指該股短期表

現仍有上行空間，抽中新股的投資者可繼續持貨，上望１５０元水平。如未有貨則宜先觀望後續

表現。（ｃａ、ｊｃ）

