《美元走勢－羅明立》英鎊預期１﹒３１╱１﹒３５之間上落

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０４﹒１５ １０３﹒９９ １０４﹒０５

歐元╱美元 １﹒２１６３ １﹒２１３３ １﹒２１３７

英鎊╱美元 １﹒３３４８ １﹒３３１４ １﹒３３１８

美元╱瑞郎 ０﹒８８８１ ０﹒８８５７ ０﹒８８６９

美元╱港元 ７﹒７５２５ ７﹒７５１２ ７﹒７５１５

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《美元走勢》美國國會仍然就援助法案的制定作努力，但兩黨的分歧仍大；而美聯儲將於本

周公布議息結果，分析師普遍預期，局方將修改措辭，延長在疫情爆發之初啟動的每月１２００

億美元債券購買計畫，直至美國經濟復甦符合指標。美匯指數初反覆偏軟，若失守９０﹒５０的

支持將要進一步向下尋底，近期除了英歐的貿易談判，市場缺乏炒作因素，加上１２月為傳統淡

季，投資者入市意欲不大。

英國製造業協會警告，若英國無協議脫歐，英國製造業恐遭受致命的打擊，從明年１月１日

起，英國製造商出口至歐洲的產品將面臨關稅，同時還面臨各種監管。雖然歐洲經濟同樣會受影

響，但對英國的傷害將較大。英國官方表示，仍對與歐盟達成貿易協定抱有希望，但重申在漁業

和公平競爭保障等關鍵問題上仍存在較大分歧。歐盟方面強調如果要在明年前達成貿易協定，未

來幾日的磋商將非常重要。

英鎊繼續反覆波動，由１﹒３４５０附近回吐超過１００點，後市走勢將視乎脫歐談判的結

果，短期仍然會較為波動，目前較多分析師認為英國最終將會與歐盟達成一份簡化版的貿易協定

，避免出現無序脫歐。預期在１﹒３１╱１﹒３５之間上落。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２１５０ １﹒２０００ １﹒２２１０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

