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15/12/2020 12:59

《本港經濟》渣打料本港今年經濟收縮５﹒８％，明年恢復增長４％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》渣打香港大中華區高級經濟師劉健恆於網上會議表示，預期今
年香港經濟按年收縮５﹒８％；而明年將恢復增長４％。他指出，今年第二季已見經濟周期谷底
，第三季出現慢慢恢復的訊號，第四季正按季繼續慢慢改善，認為明年將出現「較淺」的復甦，
將受惠於外部的利好因素，如內地經濟強勁及全球的積極貨幣政策等，而本地疫情則為負面因素

　　劉健恆指，失業率一向滯後於經濟周期，預期本港失業率最快在明年上半年才會見頂，將視
乎疫苗進展及外圍環境。他又認為，本港明年的財政赤字仍偏大，但用於支持經濟復甦是必要及
不可避免的。

＊人民幣料續強勢，中美出現極端風險事件機會減低＊

　　渣打銀行中國宏觀策略部主管劉潔表示，２０２１年各國央行仍將推行量化寬鬆政策，加上
中美息差維持，預期人民幣將持續強勢。她又指，在拜登上場後，中美關係不會變好，但出現極
端風險事件的機會將減低。劉潔續指，若歐美疫情明年持續，中國經濟或會一枝獨秀。
　　渣打香港預測，今年全球經濟按年收縮３﹒８％；明年恢復增長４﹒８％。當中，該行預測
美國今年經濟收縮５﹒８％，明年恢復３﹒１％增長。（ｃｗ）

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