《本港經濟》渣打料本港今年經濟收縮５﹒８％，明年恢復增長４％

《經濟通通訊社１５日專訊》渣打香港大中華區高級經濟師劉健恆於網上會議表示，預期今

年香港經濟按年收縮５﹒８％；而明年將恢復增長４％。他指出，今年第二季已見經濟周期谷底

，第三季出現慢慢恢復的訊號，第四季正按季繼續慢慢改善，認為明年將出現「較淺」的復甦，

將受惠於外部的利好因素，如內地經濟強勁及全球的積極貨幣政策等，而本地疫情則為負面因素

。

劉健恆指，失業率一向滯後於經濟周期，預期本港失業率最快在明年上半年才會見頂，將視

乎疫苗進展及外圍環境。他又認為，本港明年的財政赤字仍偏大，但用於支持經濟復甦是必要及

不可避免的。



＊人民幣料續強勢，中美出現極端風險事件機會減低＊



渣打銀行中國宏觀策略部主管劉潔表示，２０２１年各國央行仍將推行量化寬鬆政策，加上

中美息差維持，預期人民幣將持續強勢。她又指，在拜登上場後，中美關係不會變好，但出現極

端風險事件的機會將減低。劉潔續指，若歐美疫情明年持續，中國經濟或會一枝獨秀。

渣打香港預測，今年全球經濟按年收縮３﹒８％；明年恢復增長４﹒８％。當中，該行預測

美國今年經濟收縮５﹒８％，明年恢復３﹒１％增長。（ｃｗ）

