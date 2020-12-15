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15/12/2020 13:20

香港蟬聯全球外派僱員生活費用最高城市，東京及紐約排第二及第三

　　《經濟通通訊社１５日專訊》人力資源顧問機構ＥＣＡ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ發表
最新的「生活費用研究」結果，香港蟬聯全球外派僱員生活費用最高的城市，東京及紐約分別排
行全球第２及第３位。
　　ＥＣＡ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ亞洲區域總監關禮廉表示，儘管新冠肺炎疫情對經濟
造成明顯的影響，香港仍然成為全球外派僱員生活費用最高的城市，香港的各項消費價格都偏向
昂貴，特別是住房成本持續高企。儘管受到疫情和社會政治形勢持續不穩的影響，去年香港的住
房價格略有回跌，但香港仍然排名榜首。

＊內地一線城市仍位列全球最貴２０個城市內＊

　　儘管人民幣匯率疲弱，且大部分中國城市的通貨膨脹率較低或出現負數，但中國內地一線城
市仍全部位列全球最貴的２０個城市之中，其中上海排名第１１位。
　　關禮廉表示，正如其他地方一樣，中國生活費用下降的主要原因是全球油價下跌，因而不少
中國內地城市的汽油價格在去年錄得近１５％的大幅度下滑。而隨著新冠疫情逐步擴大，全球不
少城市均採取例如封城在內的嚴厲管控措施，以控制病毒蔓延，而此舉則使人們減少出行，汽油
價格與油價亦因應顯著下挫。
　　關禮廉又指，隨著新冠肺炎疫情打擊當地經濟，泰國和越南城市的排名都較去年下降超過
１０位。在疫情期間，泰銖和越南盾都較其他主要貨幣疲弱，部分原因是受旅遊寒冬的影響。在
疫情打擊下，旅客減少到訪當地，對貨幣的需求下跌，租務市場亦受到衝擊，導致租金下調。雖
然去年兩國共有三個城市位居全球生活費用最高的１００位城市中，但今年就僅有曼谷仍然上榜
，但其排名亦較去年下跌１６位至第３９位。另外，新加坡亦由去年第１２位輕微下跌至今年第
１４位，新冠肺炎疫情，加上全球經濟衰退而造成的貿易損失，直接令新加坡經濟受損。
（ｂｉ）

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