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15/12/2020 19:51

《再戰明天》歐元區財長開會議，美國公布ＮＡＨＢ房屋市場指數

　　《經濟通通訊社１５日專訊》明日（１６日）歐元區成員國財長召開會議，美國公布１２月
ＮＡＨＢ房屋市場指數。

＊歐元區成員國財長召開會議＊

　　在外圍重要經濟活動上，明日，歐洲央行總裁拉加德和歐洲央行執委帕內塔參加歐元集團視
頻會議。
　　本港時間明晚１０：００ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞參加意大利銀行業協會
的在線會議。
　　明日，歐元區成員國財長召開會議，評估歐元區成員國預算計劃草案、歐元區預算形勢和前
景、以及２０２１年歐元區建議。

＊美國公布１２月ＮＡＨＢ房屋市場指數＊

　　在數據方面，明早５：００ａｍ，美國１０月整體資本流動及長期資本流動。７：５０ａｍ
，日本公布１１月貿易收支，料貿盈由８７１７億美元收窄至５２２５億美元。　
　　明午３：００ｐｍ，英國公布１１月消費者物價指數，年率料由０﹒７％降至０﹒６％；零
售物價指數年率料維持於１﹒３％。
　　５：００ｐｍ，歐元區公布１２月製造業採購經理人指數，料由５３﹒８下滑至５３。
６：００ｐｍ，歐元區公布１０月貿易收支。
　　９：３０ｐｍ，加拿大公布１１月消費者物價指數，年率料由０﹒７％升上０﹒８％。美國
公布１１月零售銷售，月率料由０﹒３％降至下滑０﹒３％。１０：４５ｐｍ，美國公布１２月
服務業採購經理人指數，料由５８﹒４降至５５﹒９；１２月製造業採購經理人指數料由
５６﹒７降至５５﹒９。１１：００ｐｍ，美國公布１０月企業存貨料由０﹒７％下滑至
０﹒６％；１２月ＮＡＨＢ房屋市場指數，料由９０跌至８８。

＊海鑫集團派業績＊

　　在本港，明日，環球戰略集團（０８００７）和海鑫集團（０１８５０）公布業績。
（ｈｏ）

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