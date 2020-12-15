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即市新聞

15/12/2020 17:19

光大新鴻基料明年恒指上望２９０００點，推薦６大舊經濟股

　　《經濟通通訊社１５日專訊》光大新鴻基發表明年市場展望，預期明年恆指波動區間介乎
２４０００至２９０００點；國企指數目標１１５００點，而上證指數目標則為３７００點。該
行財富管理策略師溫傑指，在預期左右市場的兩大因素美國大選及肺炎疫情的影響性於明年有所
減退下，明年環球經濟料呈Ｖ型顯著反彈，建議投資者可留意亞洲及中港股票、環球消費概念及
ＥＳＧ投資等三大主題。中美關係方面，他直言，不要寄望拜登上場後對中國政策會有重大改變
，估計只會對部分範疇有所寬鬆。
　　光大新鴻基證券策略師伍禮賢指，對明年Ａ股及港股市場審慎樂觀，但考慮到低息環境持續
、中國經濟復甦及中資股在港股佔比增加等均有利港股，料港股明年估值仍有上升空間，加上
ＡＨ股溢價擴大，將可吸引投資中資股的資金流入港股。

＊明年恆生科技指數可上望１００００點＊

　　他看好舊經濟股可受惠經濟復甦而跑出，尤其是消費股、公路股及新能源材料股，並推薦深
高速（００５４８）、越秀交通基建（０１０５２）、贛鋒鋰業（０１７７２）、信義光能
（００９６８）、滔博（０６１１０）及頤海國際（０１５７９），料上述股份明年均有雙位數
回報。
　　對於內地加強對科網企業的監管，伍氏認為大型科技公司的地位難取替，與近期實施的反壟
斷法對投資者造成心理作用大過對相關企業的實際影響，對大型科技前景仍樂觀，並料明年恆生
科技指數可上望１００００點。
　　他又指，本港樓市難有大跌空間，對本港地產股持中性偏樂觀看法，看好大型發展商及以收
息為主的股份，如新地（０００１６）及新世界（０００１７）。（ｙｗ）

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