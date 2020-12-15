匯豐私人銀行料明年底恒指目標有望升至２９９７０點

《經濟通通訊社１５日專訊》匯豐私人銀行董事總經理及亞洲區首席市場策略師范卓雲表示

，港股自今年第二季出現大幅波動後，由於市場對經濟重啟的憧憬，支持了恆生指數有穩定回升

，但近日港股仍需等待催化劑出現。踏入２０２１年，她預期，上半年環球股市仍會受疫情發展

和疫苗推出左右，但中國的經濟周期性復甦將持續增加動力，有助港股穩步回升。她預期，明年

底恆指目標可望２９９７０點，國指目標則為１１９５０點。



＊拜登上場紓緩地緣政治風險，看好科技及醫療保健板塊＊



范卓雲在匯豐私人銀行２０２１年投資展望網上新聞發布會上指，投資者可增持環球股市，

包括美國及亞洲股票，尤其是內地股票，認為將受惠於企業盈利改善。

她又指，留意到市場風險情緒在美國大選後有所改善，相信拜登上場後，對市場地緣政治風

險有一定紓緩，但中美兩國關係不會出現根本性的變化。不過她指出，拜登主張多邊主義、美國

需重返國際機構，主張以談判解決美國的貿易等爭端，因此美國貿易等政策的可預測性有所提高

，令地緣政治風險下降。

匯豐私人銀行董事及北亞首席市場策略師何偉華表示，看好結構性增長板塊，包括電訊、科

技、醫療保健。受周期性影響，資源股或會自低位反彈。



＊《反壟斷法》長遠對新經濟股影響正面＊



另外，內地早前公布，阿里巴巴（０９９８８）、閱文集團（００７７２），以及順豐旗下

的深圳市豐巢網絡，違反《反壟斷法》，各被罰５０萬元人民幣。何偉華指，《反壟斷法》雖然

在短期內對科技公司帶來影響，但長期而言，將令科網公司未來發展策略更為清晰，因此對新經

濟股影響正面。不過，目前難以估計法規影響的時間，需視乎執行力度和發展速度。（ｓｋ）

