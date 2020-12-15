《小傳日記》魚缸三連陰，前路仍昏暗；科技佬唔掂，挫近兩百點

《小傳日記》雖然花旗國開始疫苗接種，但係紐約市長白思豪警告可能再次全面封鎖紐約，

搞到隔晚美股三大指數先高後低，嚇到差唔多以全日低位收市。香江魚缸即使高開２９點報２６

４１８點，快速走上全日高位２６４３６點，但係孖屐憂慮科技龍頭股受反壟斷影響，掉頭向下

插，最低報２６１２７點，唔見成２６１點，唔止係今日最低仲要係一個月低，跌幅收窄少少後

半日收報２６２１８，潛水１７０點。午後魚缸仍然冇運行，小米（０１８１０）今朝明明創新

高都一度倒跌２巴仙，科網佬同地產佬拖累大市，醫藥佬同體品佬撐市撐到盡，最終魚缸收報２

６２０７點，唔見１８２點或近１巴仙，主板成交１４４０﹒０７億元，增加逾半巴仙。國指報

１０３９９點，走落４３點或近半巴仙。科指報８０９４點，腳軟３４點或近半巴仙。

神州兩市個別發展，上證綜指報３３６７點，走低１點或逾半巴仙，深證成指報１３７６３

點，走上７１點或逾半巴仙；兩市全日成交７０９６億銀人仔，按日持平。

大隻藍戰士今日腳仔軟，ＡＩＡ（０１２９９）腳軟近半巴仙，報８９﹒６５銀；大象（０

０００５）走低近１巴仙，報４１銀；生發發（００３８８）走落逾１巴仙，報３８２﹒４銀；

建行（００９３９）跣低近半巴仙，報５﹒７４銀；神州移動（００９４１）唔見一格，報４４

﹒１５銀。創科（００６６９）跪低近４巴仙，報９９﹒８銀，失守百銀關，係今日最曳藍戰士

；中生製藥（０１１７７）踢高逾５巴仙，報７﹒１２銀，係今日最叻藍戰士。



＊反壟斷加辣科網佬受壓，車佬兩頭行吉利升勢猛＊



「互聯網行業唔係反壟斷法外之地！」神州市監總局呢個警告已經嚇到科網巨頭腳仔軟，點

知再有知情嘅大型律所合夥人放風，透露當局準備修改反壟斷法，而係直接將罰款升一百倍去到

５０００萬，一係罰營業額嘅１至１０巴仙，仲可能唔止罰錢咁簡單，搞到班科網佬點止腳軟，

直頭要跪低！ＱＱ（００７００）腳軟近２巴仙，報５６０銀；阿里（０９９８８）跣腳逾２巴

仙，報２４６銀；美團（０３６９０）潛水近３巴仙，報２７４﹒２銀；京東（０９６１８）唔

見近３巴仙，報３０６﹒４銀；唯獨小米（０１８１０）走上逾１巴仙，報２９﹒５５銀。

呠呠車今日先回後升，本身朝早齊齊回吐，但係晏就突然有消息話百度同吉利（００１７５

）在內嘅幾間神州車企有意合組電車企業，已經初步開會傾緊，關事嘅汽車佬即刻精神哂。吉利

仲要被麥格理唱好跑贏大市，將佢他屐升近倍至２８﹒４銀，收市踢高近３巴仙，報２３﹒０５

銀；長汽（０２３３３）走上近２巴仙，報１６﹒５６銀；五菱（００３０５）剷高近４巴仙，

報１﹒３２銀；敏實（００４２５）走高近２巴仙，報３７﹒５銀。另外，比亞迪（０１２１１

）跣低逾半巴仙，報１７８﹒５銀；同樣被麥格理升近五成他屐嘅東風（００４８９）就回吐逾

２巴仙，報８﹒０８銀。



＊降幅遜去年藥佬升到癲，有中金唱好京健向上掃＊



今日醫藥相關佬有消息，搞到炒味非常濃。據央視新聞昨日報道，２０２０年國家醫保藥品

目錄准入談判１４日在北京開始，但有消息指，是次談判成功的藥物品種下降幅度均未超過５０

巴仙，去年平均降幅為逾６０巴仙。醫藥佬立即有炒作。信達生物（０１８０１）升近８巴仙，

報６０﹒６５銀；康方生物（０９９２６）升５﹒６１％，報３０﹒１銀；石藥集團（０１０９

３）升逾４巴仙，報７﹒６１銀；藥明生物（０２２６９）升近４巴仙，報８１銀。

中金話中國促進互聯網＋醫療健康發展，各地逐步推進醫療信息打通與互認，有望進一步提

升醫端的信息化基建水平和醫療大數據中心的形成，線上醫療佬造好。阿里健康（００２４１）

升逾３巴仙，報２６﹒２５銀；京東健康（０６６１８）升近半成，報１３７﹒８銀；平安好醫

生（０１８３３）跌唔夠１巴仙，報８８﹒２５銀。



＊航運數據醒航運佬好勝，藍月亮上市內需向上試＊



神州出口集裝箱運價指數（ＣＣＦＩ）上周五（１１日）漲至１４１１﹒９８點，歷史性地

企上１４００點創新高，資金重新湧入去炒作。中遠海控（０１９１９）升逾一成，報７﹒４６

銀；東方海外（００３１６）升１０巴仙，報５９﹒９５銀；中遠海能（０１１３８）升逾１巴

仙，報３﹒１３銀；中遠海發（０２８６６）升近３巴仙，報１﹒１９銀；海豐國際（０１３０

８）升逾２巴仙，報１４﹒９８銀。

神州洗衣液品牌藍月亮（０６９９３）明日（１６日）掛牌，刺激內需佬齊齊有炒作。農夫

山泉（０９６３３）升近２巴仙，報４３﹒４銀；李寧（０２３３１）逾升５巴仙，報４８﹒２

５元；安踏體育（０２０２０）升逾２巴仙，報１１１﹒４銀；蒙牛乳業（０２３１９）升逾２

巴仙，報４３﹒３５銀；思摩爾國際（０６９６９）升逾４巴仙，報４９﹒８銀，請請！



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