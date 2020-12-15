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即市新聞

15/12/2020 15:50

《真知灼見－溫灼培》日圓本周料備受關注

　　《真知灼見》本周，筆者認為最值得關注貨幣是日圓。聯儲局明晚（１６日）將公布議息結
果，維持所有貨幣政策不變是意料中事。但對於近期不斷上升的美國長債孳息率相信聯儲局會有
一定異議。受惠於疫苗面世，市場對美國經濟前景重拾盼望。這改變也反映了在近期美長債息身
上，當中尤以美國１０年及３０年債息的升幅最為顯著。以１０年債息為例，踏入１２月其一度
高見０﹒９８６％水平，是自今年３月以來最高。眾所周知，美國按揭息率又或美企發行的長債
成本均會以美國政府長年期國債孳息率作為基準。所以如美國政府長債息不斷上升，這可對正在
恢復中的美國經濟不利。所以筆者有理由相信，於本周議息會，聯儲局將很大機會把買債資金不
再集中在購買短債，而會分布部分資金轉購長債以推低長債息率。
　
　　假使筆者對上述估計正確，當美１０年長債息一旦回落，與日本同年期處零的債息差距拉近
，這樣對債息率變化反應尤其敏感的日圓料將能帶來較大支持。事實上，從１１月尾段所見，美
匯指數當時仍高企９２指數點之上，到現在已相當靠近９０指數點水平。當中不少外幣也已升值
了不少，唯獨日圓未見跟隨。不排除這與美日債息期間拉遠了有關。假使本周美日債息能再度拉
近，料日圓或有望再考驗１０３兌１美元這阻力位置。技術上如日圓上破１０３，料下一挑戰目
標將是１０２。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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