《匯海澤言－葉澤恆》美部分紓困方案或順利推出，歐元短期或反覆

《匯海澤言》美國聯邦政府的撥款將於本周五（１８日）到期，而如果國會到時仍未能夠通

過截至明年９月底的全年度財政預算案，政府可能陷入局部暫停運作。消息指，兩黨參眾兩院的

議員似乎就接近１﹒４萬億美元預算案達成大部分共識。消息指，大約９千億美元支持經濟方案

將分為兩個法案。首先會提較沒有太大爭議的項目，包括延長每周３００美元的額外失業保險救

濟十六個星期，與及援助小型企業和撥款加快疫苗分發等合共７４００多億美元。至於另一項法

案，將會是來自兩黨各自要求的草案，包括民主黨的援助州、地方政府，涉及１６００億美元，

與及共和黨的企業法律保障，避免牽涉與疫情相關的訴訟。

如果美國國會議員可以盡快就紓困方案進行投票，料可以紓緩聯儲局本星期議息會議後推出

大規模政策的逼切性。由於美國房地產市場表現不俗，而且家庭購買房屋及其他商品所支付的利

率已經大幅降低，故可能令聯儲局保留彈藥，以備真正有需要時才採取更多措施。此外，大約三

星期後的佐治亞州將舉行第二輪的參議院選舉。如果民主黨獲勝，那麼到時民主黨可以控制參眾

兩院，有利政府推出更多更大規模的財政刺激政策，將更為有利美國經濟復甦。預料美匯指數短

期在９０至９１﹒５之間上落。



＊疫情或阻礙歐洲經濟復甦。料歐元匯價短期反覆上落＊



歐洲央行上星期公布議息結果，雖然一如市場預期維持利率不變，但把原本實施的１﹒３５

萬億歐元緊急抗疫購債計劃（ＰＥＰＰ），擴大至１﹒８５萬億歐元，並把期限延長多九個月，

至２０２２年３月。與此同時，維持每月購買資產額度２００億歐元。歐盟領導人亦通過了總值

２﹒２萬億歐元新財政預算案，而復甦基金將於明年起運作。但在公布後，隨即有消息指，是次

委員通過計劃，主要是由於鴿派委員同意鷹派委員的要求，向外表明未必會用盡所有擴大買債的

金額，以反映央行是有限度的放水，並且會密切監察經濟數據和疫情發展，以決定是否繼續增加

買債。預料歐元兌美元短期在１﹒２０３０至１﹒２２５０之間上落。

《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

