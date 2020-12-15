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即市新聞

15/12/2020 10:00

《宏觀銓局－馬桂銓》病毒與疫苗

　　《宏觀銓局》過去兩個星期裡，儘管美國經濟復甦有放緩跡象，但股票和高收益債券等高風
險資產繼續攀升。有投資者形容為：「病毒推低了經濟，而疫苗則推高了市場。」近日確診數目
增加，顯示疫情在歐美地區又再惡化，經濟亦隨著社會活動受到限制而轉壞。不過，投資者視之
為經濟回復正常前的回軟表現，並堅信２０２１年會有大多數人接種疫苗，屆時經濟將會重回正
軌。
　　最近經濟數據表明，疫情再度惡化，已為美國經濟復甦帶來越來越大的壓力。１１月份美國
就業報告顯示，就業增長放緩幅度超出市場預期，１１月非農業就業人數只增加了２４﹒５萬職
位。１１月失業率為６﹒７％，雖然數字略低於預期，但該月失業率下降是因為很多人索性退出
勞動力市場，並非多了人受雇。進入冬季，疫情的衝擊或將加劇，消費者開支等數據已經表明，
今年的假日購物旺季大受影響。有報道指出，美國感恩節之後的星期五，亦即俗稱「黑色星期五
」的購物高峰期前後，消費開支明顯下跌，至於感恩節後的星期一，即是所謂的網絡星期一，表
現亦比起２０１９年差。美國ＩＳＭ製造業指數從１０月份的５９﹒３降至１１月份的５７﹒５
，令人失望。雖然１１月份ＩＳＭ的水平仍然穩定，但是隨著氣溫下降，令疫情對市場的影響又
再加劇。數據顯示，１０月至１１月期間，新訂單、生產和就業等環節表現明顯薄弱。
　　然而，要是美國政府實施財政刺激方案，可能會抵消短暫的經濟疲弱。有關新財政計劃的消
息在過去幾星期斷斷續續傳出。截稿日前，有指美國在年底前推出７０００億美元財政刺激方案
的可能性越來越大。美國眾議院議長佩洛西表明，近日兩黨聯合建議的９０００億美元的方案應
該用作「兩黨及兩院談判的基礎」。她認為議案還可加以改善，但這反映了重大的立場變化。到
目前為止，佩洛西拒絕了眾議院內任何低於２﹒２至２﹒４萬億美元的提案。佩洛西是在幾位資
深民主黨人表示支持兩黨一籃子方案後才作出如此聲明。近日經濟活動受到疫情相關的措施所限
，令人民收入大受影響，新的財政計劃將有助於支持經濟。
　　對於投資期超過六個月的投資者，美國前景仍然樂觀。本年度第二和第三季度的業績好過預
期，投資者正在將２０２０年的整體盈利跌幅預期，從－２３％收窄至－１４％。在２０２２年
之前，聯儲局都很可能會維持目前的低息環境，市場的流動資金充足，將繼續為風險資產市場提
供支持。就各地區的盈利前景而言，美國暫時有最多企業獲得調高展望。因此，筆者繼續偏愛美
國，並選擇包括投資級和非投資級別的企業債券，同時亦偏好包含不同資產類別、備有債券和股
票的投資組合。《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師　馬桂銓》

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