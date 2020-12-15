反壟斷政策風險續拖低重磅科網股，港股跌１８２點收報２６２０７

《經濟通通訊社１５日專訊》雖然投資者對美國新一輪紓困方案更加樂觀，但歐美疫情持續

惡化，隔晚美股三大指數先高後低。港股高開２９點報２６４１８點，中國反壟斷政策風險未明

，藍籌科網股繼續拖低大市；本地新型肺炎疫情持續惡化，政府或在聖誕節前向財委會申請注資

新一輪防疫抗疫基金支援受影響行業，地產收租股仍下挫；恆指最多倒跌２６１點見２６１２７

點創逾一個月低，藥股及車股為表現較好的板塊。隨美股三大指數回升，恆指跌幅收窄，全日跌

１８２點或０﹒６９％，報２６２０７點，主板成交１４４０﹒０７億元。國企指數報

１０３９９，跌４３點或跌０﹒４２％。

重磅科指股沽壓甚重，拖低指數表現，科指收軟３４點或０﹒４２％，報８０９４點。

匯控（００００５）跌０﹒８５％，報４１元；建行（００９３９）跌０﹒３５％，報

５﹒７４元；友邦（０１２９９）軟０﹒３９％，報８９﹒６５元。

Ａ股兩市個別發展，上證綜指收報３３６７點，跌１點或０﹒０６％；深證成指報

１３７６３點，升７１點或０﹒５２％，兩市總成交７０９５﹒７９億元人民幣。



＊反壟有關申報罰款或勁增百倍，ＡＴＭ續為跌市火車頭＊



龍頭科網股未止跌，在美國第一上市的阿里巴巴（０９９８８）和京東（０９６１８）隔晚

股價均低收逾３％，今日在港分別挫２﹒２３％，報２４６元；跌２﹒７９％，報３０６﹒４元

。《路透》引述某大型律所合夥人表示，今次罰款對三間公司（阿里、閱文（００７７２）、順

豐）所在行業的競爭不會構成負面影響，不過中國正準備修改反壟斷法，對經營者集中申報的罰

款有機會提高１００倍至５０００萬元。騰訊（００７００）跌１﹒９３％，報５６０元；閱文

平收，報５５﹒８５元；美團（０３６９０）挫２﹒９７％，報２７４﹒２元；小米

（０１８１０）升１﹒２％，報２９﹒５５元。

中金唱好中國促進互聯網加醫療健康發展，各地逐步推進醫療信息打通與互認，將有望進一

步提升醫療系統信息化基建水平和醫療大數據中心的形成，推薦阿里健康（００２４１），收升

３﹒１４％，報２６﹒２５元。京東健康（０６６１８）繼續走高，揚４﹒７１％，報

１３７﹒８元。平安好醫生（０１８３３）跌０﹒０６％，報８８﹒２５元。



＊納入醫保藥物降價幅度放緩，中生製藥升逾５％冠藍籌＊



內媒昨日報道，今年國家醫保藥品目錄准入談判涉及癌症、精神疾病、眼病、兒科等藥品品

種，是次談判成功的藥物品種下降幅度均未超過５０％，去年平均降幅為６０﹒７％。藥股造好

，中生製藥（０１１７７）走高５﹒３３％，報７﹒１２元，為本日表現最佳藍籌。石藥

（０１０９３）升４﹒３９％，報７﹒６１元。綠葉製藥（０２１８６）研發中的抑鬱藥已完成

與安慰劑療效和安全性對比的ＩＩＩ期臨床試驗的入組和隨訪，跌０﹒８２％，報３﹒６５元。

藥明生物（新）（０２２６９）揚３﹒５８％，報８１元；藥明生物（舊）（０２９６３）跌

０﹒８３％，報７８﹒０５元。

外電引述消息指，百度與包括吉利（００１７５）在內的數間車企初步接洽，商談組建電動

汽車合資企業事宜，吉利收升２﹒６７％，報２３﹒０５元；麥格理更新多隻車股評級及目標，

吉利獲大增目標近９６％，評級升至跑贏大市。另外，東風（００４８９）和廣汽

（０２２３８）分別獲上調目標逾４７％和近２０％，收跌０﹒４７％，報６﹒３４元及跌

０﹒２４％，報８﹒３８元。北汽（０１９５８）遭下調目標近１５％，收跌１﹒１１％，報２

﹒６８元。



＊中國手遊銷售按月跌逾４％，心動公司挫近８％＊



伽馬數據發表１１月移動遊戲報告，內地移動遊戲市場實際銷售收入按月下降４﹒０４％。

手遊股個別發展，心動公司（０２４００）插７﹒９％，報３６﹒１５元，為表現最差科指股；

祖龍娛樂（０９９９０）走低５﹒５２％，報２２﹒２５元；網易（０９９９９）升０﹒３％，

報１３５﹒４元；中手游（００３０２）升０﹒３６％，報２﹒７８元。

國家統計局公布，上月社會消費品零售總額３９５１４億人幣，按年增長５％，差過預期的

５﹒２％，按月則升１﹒３１％。中金表示，內需板塊有望長期受益於內循環加速和消費升級趨

勢，展望未來三至五年出現傳統行業龍頭強者恆強，高成長行業與新消費品牌崛起等中長期趨勢

看好周黑鴨（０１４５８），收跌１﹒４４％，報７﹒５４元；頤海國際（０１５７９）升

５﹒１６％，報１００﹒８元；農夫山泉（０９６３３）升１﹒６４％，報４３﹒４元；青啤

（００１６８）揚２﹒５％，報７７﹒９元；百威亞太（０１８７６）軟０﹒１９％，報

２６﹒６元，均予跑贏大市評級。

另外，蒙牛（０２３１９）附屬擬斥３０億人幣認購妙可藍多最多１﹒０１億股目標股份，

蒙牛走高２﹒１２％，報４３﹒３５元。（ｎｓ）

