《鍾之日記》數據樂觀，人行放水，Ａ場悶升

《鍾之日記》１２月１５日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



國家統計局今日公布多項數據，反映中國經濟延續恢復態勢，其中，１１月工業增加值增

７％，與市場預期一致，為２０１９年３月以來最高，首１１月固定資產投資同比增２﹒６％。

亦符預期，１１月社會消費品零售總額同比增５％，雖略遜預期５﹒２％，但為年內最高。

國家統計局新聞發言人付凌暉表示，從１１月的主要數據來看，四季度經濟運行的增長有望

比三季度繼續加快，因為無論從生產還是需求，都是在穩步回升的。他更稱，全年中國經濟有望

成為世界主要經濟體中唯一實現正增長的經濟體。不過，他提示，受今年低基數影響，明年中國

經濟增速可能比較快，但並不能說明經濟出現了明顯的變化。



＊Ａ場悶局，港股兩連跌＊



數據樂觀，加上人行大放水，惟滬深股市今早窄幅低開，全日保持悶局。滬深交易所發布退

市新規的徵求意見稿，意味著退市制度全面升級，不但完善和優化四項退市指標，還取消「暫停

上市和恢復上市」機制，深交所更擬將實施風險警示及處於退市整理期的股票放入風險警示板，

提高投資門檻及對交易量設限。ＳＴ股顯著下跌，創業板的豫金剛石（深：３０００６４）全日

暴跌１４﹒４％，另有４９隻ＳＴ股跌幅觸及５％上限。滬綜指升幅受限，全日跌０﹒０６％，

報３３６７﹒２３點。放水效應下成交未見旺，兩市全日成交７０９６億人民幣，按日持平。

雖然投資者對美國新一輪紓困方案更加樂觀，但歐美疫情持續惡化，隔晚美股三大指數先高

後低。港股高開２９點報２６４１８點，中國反壟斷政策風險未明，藍籌科網股繼續拖低大市；

本地新型肺炎疫情持續惡化，政府或在聖誕節前向財委會申請注資新一輪防疫抗疫基金支援受影

響行業，地產收租股仍下挫；恆指最多倒跌２６１點見２６１２７點創逾一個月低。恆指最終收

跌１８２點或０﹒６９％，報２６２０７點，主板成交１４４０﹒０７億元。



＊人行大放水，年底遇流動性大考驗＊



人民銀行今日進行９５００億元人民幣中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，是對本月７日和１６

日兩筆ＭＬＦ共６０００億元人幣到期的合併超額續做，操作量創有紀錄以來新高，且是人行連

續第５個月超額續做ＭＬＦ。同時，人行今日進行１００億元人幣７天期逆回購。

方正首席經濟學家顏色表示，人行本月超額續做ＭＬＦ仍與信用債市場風波有關。近來信用

債取消發行情況依然嚴重，信用利差走闊之勢尚未結束，且由於年末流動性需求旺盛、長端利率

與政策性利率偏離情況嚴重，未來１０年期國債到期收益率上行壓力依然較大。

東方金誠首席宏觀分析師王青預計，自５月以來的「緊貨幣」進程在年底全面告一段落，未

來市場利率走勢將圍繞政策利率寬幅波動，明年１月再度實施全面降準的可能性較小。

人行大幅放水更反映資金池的緊張程度，為明年退出抗疫金融政策帶來難度，中資金融股今

日普遍跌。四大行方面，農行（０１２８８）跌１﹒４％，建行（００９３９）、中行

（０３９８８）跌０﹒４％，工行（０１３９８）則升０﹒２％；內險方面，新華保險

（０１３３６）跌２﹒３％，中國銀河（０６８８１）跌１﹒７％，中國人壽（０２６２８）跌

１﹒２％，中國平安（０２３１８）跌０﹒７％；中資券商股方面，中金公司（０３９０８）跌

１﹒６％，華泰六八八六（０６８８６）跌１﹒５％。



＊車壇謠言四起，吉利、小米照踏油門＊



今日內地車壇可謂謠言四起，個別科網巨頭與車企合作的傳言滿天飛。

據外電引述消息指，百度與包括吉利（００１７５）、廣汽（０２２３８）及一汽旗下紅旗

進行初步接洽，商談組建電動汽車合資企業事宜。百度回應有關傳聞時稱，不評論市場傳聞。

吉利最新也獲麥格理上調目標價，由１４﹒５元大升至２８﹒４元，投資評級由中性升至跑

贏大市。麥格理指，吉利產品價格趨勢勝預期、與富豪汽車（Ｖｏｌｖｏ）合資品牌「領克

（Ｌｙｎｋ ＆ Ｃｏ）」表現強勁，而且有穩定產品周期，料吉利明年銷售增長２８％，而且

受惠新能源車轉勢帶動估值重估。

與百度合組公司的消息傳出後，吉利最多一度飆逾５％，全日收漲２﹒７％，報２３﹒０５

元；惟廣汽微跌０﹒２％。

此外，內地網傳小米（０１８１０）即將發布和比亞迪（０１２１１）

（深：００２５９４）聯合出品的「年輕人的第一輛汽車」。不過，比亞迪表示該內容屬於虛假

消息，比亞迪並未與小米生產該款車型。而小米總辦副主任徐潔雲在微博回應指，「掌握一個原

則就行：但凡說小米要造車的，都是假新聞。」

雖然小米否認傳聞，但該股連日跑贏一眾科網藍籌，今日一度上試３０元，高見２９﹒９５

元；終收升１﹒２％，報２９﹒５５元。但比亞迪今日則欠方向，收市微跌０﹒６％。



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