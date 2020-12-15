【反壟斷】分析：後續反壟斷或涉經營行為，修法後罰款高至５千萬

《經濟通通訊社１５日專訊》中央政治局強化反壟斷話音剛落，昨日（１４日）阿里巴巴等

三家公司就吃到了中國互聯網領域反壟斷的首張罰單，盡管每家被罰金額僅５０萬元（人民幣．

下同），但國家市場監管總局「互聯網行業不是反壟斷法外之地」的表述，透露出濃厚的警示意

味。政策風向已經發生變化，可以預期，未來各部委將陸續採取行動。

據《路透》引述某大型律所合夥人表示，之前互聯網企業之間的併購，或者是收購其它企業

，反壟斷審查都是缺位的，以後交易審查會更加嚴格。現在主要是針對經營者集中問題，後續也

許還會有其它的處罰案件再進一步公布出來，比如對經營行為的審查等。



＊ＶＩＥ架構公司獲「重光」，可合法開展併購＊



德衡律師集團高級合夥人任力表示，此前中國對互聯網行業經營者集中問題從未有過處罰，

源於協議控制（ＶＩＥ）架構的存在，由於網絡服務屬於電信增值業務，按照中國的產業政策，

外資不能控股，因此多通過ＶＩＥ架構控制公司主體的運行。因此，國家反壟斷監管機構以往的

做法是「眼不見為淨」，即不接受ＶＩＥ架構公司涉及到的反壟斷經營者集中申報。但在

２０１８年三個反壟斷執法機構合併後，監管態度出現變化，要求公司進行申報，對於未申報的

就要處罰。

清華大學國家戰略研究院特約研究員劉旭亦提到，這三個案件看似在懲罰收購方，但實際上

釋放的信號是積極的，就是告訴所有中概股企業的創始人和中外投資者，ＶＩＥ架構企業在中國

具有合法性，也可以正常開展併購。



＊《反壟斷法》修訂後，罰款或高至５０００萬元＊



上述人士又指，目前反壟斷局明確本次遭罰的三個交易在所在行業的競爭不會造成負面影響

。這說明罰款後，不會有後續更進一步的處罰。不過，中國正準備修改反壟斷法，對經營者集中

申報的處罰有兩種方案：一種是罰款提高１００倍，直接罰５０００萬元；第二種方案就是統一

按照你營業額接近１％－１０％的罰款，這也有非常大的震懾力。（ｗｌ）

