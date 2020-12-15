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15/12/2020 10:00

【聚焦數據】１１月社會消費品零售總額增５％，略遜預期

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局公布，１１月社會消費品零售
總額增５％，遜預期的增５﹒２％。
　　１　１１月社會消費品零售總額同比下降４﹒８％，降幅收窄。

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