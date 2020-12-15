《匯市縱橫－蕭啟洪》回顧２０２０，展望２０２１

《匯市縱橫》又到１２月了，聖誕前夕氣氛正濃之際，筆者本想好好來寫篇回顧一年的收穫

與心得，但無奈地心有餘而力不足。你會不會有種感覺就是…「時間去哪了」，「這麼快又一年

了」，「感覺是好像甚麼也沒有做過」？的確，對很多人來說，２０２０年是最艱難的一年，好

像消失了的一年，全球新冠肺炎疫情的爆發給全世界帶來了強烈衝擊，也徹底改變了人們的生活

模式。



不經不覺，２０２０年即將過去，但疫情迄今依然在本港肆虐。近日，本地感染個案有上升

趨勢，連日來錄得過百宗感染個案，反映社區中已出現小規模爆發，促使政府進一步收緊限聚措

施，直至本月２３日再作檢討，真是苦了各大小行業，特別是零售、餐廳和酒店等。本來以為疫

情減退，餐廳、酒店年尾可以趁聖誕節賺一筆，現在可能事與願違！再加上旅發局要取消除夕煙

花，及港鐵已宣布平安夜及除夕夜不提供通宵服務，看來街上冷清的情？又要持續多一段時間。

今年聖誕節，肯定是香港最沒有聖誕氣氛的一年，真叫人感無奈！但生活仍是要過，倒不如大家

正面一點，跟筆者唱首，「Ｍｅｒｒｙ Ｍｅｒｒｙ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ Ｌｏｎｅｌｙ

Ｌｏｎｅｌｙ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ…」，彼此應節一番。



展望未來，隨著世界各地的新冠疫苗研發和投入使用，大家都期望全球經濟有望從２０２０

年這個低谷中慢慢爬出來，而筆者認為，經濟復甦速度的關鍵將取決於各國能否同步將疫情控制

得住。另一個要點是，要讓足夠多的人接種疫苗，以減輕封鎖措施的必要性，無疑這個過程可能

需要花好幾個月的時間。而且目前西方很多地區感染病例數的激增也加大了這項任務的難度。單

是看美國進入１２月後，美國疫情蔓延趨勢絲毫沒有放緩，連續多日的單日新增確診病例超過

２０萬，住院人數和死亡人數也隨之激增。一直以來，美國在防控疫情上總是不聽專家的建議，

拒絕保持社交距離和不配戴口罩，而戴口罩更被視為一種政治立場的體現。在抗疫多時，美國不

僅是全球疫情最嚴重的國家，亦徹底暴露了美國人愚笨、鹵莽和自視過高的行為。相信候任美國

總統拜登於明年初上任後將會加強防疫措施，如強制配戴口罩和保持社交距離等命令。



然而，究竟又有幾多美國人會願意接種新冠疫苗呢？我們暫不討論疫苗成效和是否適合每一

個群組的人接種。根據蓋洛普（Ｇａｌｌｕｐ）最近的一項民調發現，５８％的美國人表示願意

接種疫苗，比９月份最低的５０％有所上升。若以美國總人口約有３﹒３億人推算，即有１﹒９

億美國人將會願意接種疫苗，但餘下不願接種疫苗又不遵守防疫措施的美國人將如何抗疫呢？按

此推論，美國疫情於２０２１年仍難以斷尾，要有心理準備與病毒共存，對美國經濟復甦進程難

免有「拖後腿」之感。假設這個想法成立的話，若妳是負責處理全球資產配置的專員，面對如此

經濟格局下，你會否將手頭上的資產重新配置於其他地區呢？而首選亞太區當然是中國，因為整

體疫情關係而出現的結構影響較小，將呈現更具質素的動力。因此，投資由西向東移的現象，將

會在２０２１年，甚至未來數年持續出現。



回看香港，自去年社會面對暴力衝擊、今年承受疫情的打擊和美國的所謂制裁，這些都影響

了經濟及金融市場氣氛，甚至引起對港元穩定的關注。事實上，在聯繫匯率機制下，香港不能透

過貨幣政策或匯率來應對經濟的起伏，但基於香港財政穩健及外匯儲備豐厚，便成為穩定市場信

心的其中一項重要支撐。再加上今年以來大量國際資金流入香港，對於資金大規模撤離香港的謬

論則不攻自破。對於香港經濟未來的布局，將會朝著更加融入和依賴中國大陸的方向發展，如

「推進粵港澳大灣區創新合作」，旨在加強香港、廣東省九個城市和澳門之間的合作。總括而言

，筆者認為，香港會繼續充當中國企業進軍全球金融市場的首選之地。坦白說，中國一日不讓外

匯自由流動，香港一日仍具優勢。現在中國強調內循環，以外貿為主的香港未必再是全國焦點，

但香港仍是中國人存放外匯的首選地方。以中國累積了這麼多年的財富，怎會捨得不救活一個香

港呢！



２０２０年確實是非常艱難的一年。至於如何應對疫情、全球經濟和國際關係等所帶來的各

種問題仍是來年最主要的挑戰。不過，短期內可望有微弱的曙光，２０２１年和２０２２年的未

來也可能更見光明。而筆者總愛說「山重水複疑無路，柳暗花明又一村」的名句，但最後一句妳

可能會發現，「從今若許閑乘月，拄杖無時夜叩門。」縱然你現時向前看不到明朗的前景，甚至

困惑，但是對自己前方的道路還總是要充滿希望的，應堅持不輕易放棄的精神。也許，未來這個

世界變得不容樂觀，但亦不用太悲觀。



＊本周策略＊



紐元：早前建議候高於０﹒７０００沽出紐元兌美元已成交，目標０﹒６８５０，止蝕

０﹒７１２０。



英鎊：前周建議候高於１﹒３４００沽出英鎊兌美元已於１﹒３１８０平倉，獲利２２０點子。



歐元：上周建議候高於１﹒２１５０沽出歐元兌美元已成交，目標１﹒１９２０，止蝕

１﹒２２５０。



離岸人民幣：本周建議候高於６﹒５８００沽出美元兌離岸人民幣，目標６﹒４８００，止蝕

６﹒６５００。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

