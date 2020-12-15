《ＥＴＦ透視－陳承冲》中國推進碳排放市場，助能源使用結構轉型

《ＥＴＦ透視》中國正大力推進全國碳排放交易市場，在應對氣候變化和促進低碳發展中充

分發揮市場機制的作用，以加強對溫室氣體排放的控制和管理，規範全國碳排放交易活動。這將

推動中國能源使用結構的轉型，促使更多企業轉向潔淨能源行業，為該領域帶來投資機會。

目前，煤炭在中國能源使用結構中仍然佔據主要地位，這導致其二氧化碳排放量甚至超過歐

美的總和。２０１９年，中國煤炭消費量佔能源使用總量的５７﹒７％，比上年下降１﹒５個百

分點；天然氣、水電、核電、風電等清潔能源使用量佔比為２３﹒４％，上升１﹒３個百分點。

中國生態環境部２０２０年１１月發布的《全國碳排放權交易管理辦法（試行）》（徵求意見稿

）和《全國碳排放權登記交易結算管理辦法（試行）》（徵求意見稿）顯示，２０１３－

２０１８年期間任何一年排放達到２﹒６萬噸二氧化碳當量（ｃａｒｂｏｎｄｉｏｘｉｄｅ

ｅｑｕｉｖａｌｅｎｔ）或以上的燃煤發電企業將被納入全國碳交易市場，第一階段計劃涵蓋

２２６７家能源企業。

發電企業將根據歷史排放量被給予免費的排放額度，如果超出免費額度則需要購買額外額度

，總購買額度不得超過他們被分配額度的２０％。



＊促進潔淨能源投資機會＊



早在２０１１年，國家發改委就批准在北京、天津、上海、重慶、湖北、廣東和深圳等七個

省市組織開展碳排放權交易試點，並於２０１３年正式啟動。

我們相信，隨著中國加大力度推進全國碳排放交易市場的建設，企業碳排放的限制會加強。

這些舉措將進一步推動企業的能源使用轉型，更多地轉向利用潔淨能源，為相關領域帶來投資機

會。《未來資產環球投資ＥＴＦ產品專員 陳承冲》

