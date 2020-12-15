《股壇解碼－戴名》特朗普未見真章；九興（０１８３６）分身乏術

《股壇解碼》德州提出對四個搖擺州份的司法程序被最高法院大比數地否決，這為特朗普的

司法戰添上不利因素，但拜登陣營卻沒有因為最高法院的決定作出任何表態，加上鮑威爾的另一

條戰線好像突然熄火，彭斯的低調和蓬佩奧的隱身更顯得不尋常，由於司法程序的失利增加了特

朗普透過憲法來實施戒嚴的可能，民間的零星衝突會否擴散全國是這次選據關鍵所在。道指

３００００點位置多次不破，相信隨著大選形勢漸趨明朗，上試３１０００點高位並不困難，大

家拭目以待。



＊互不相讓＊



英國和歐盟的經濟談判無功而還，雖然限期已到，雙方同意把限期延長但卻沒有定一個限期

，在英國而言，「脫歐」帶來經濟上的自由和獨立，但同時意味著失去歐盟的稅項優惠，這個當

然是約瀚遜不想看見的結果，同樣地歐盟失去了英國的經濟分擔和貿易關係也不好過，雙方都想

不出一分力就著數攞盡，這也是雙方談判拉鋸的原因，態度上強勢亦是為勢所逼，相信雙方要的

是一個體面的下台階，投資者不要看輕英國的經濟前景。



＊巨企隕落＊



蘇寧易購（深：００２０２４）股份被蘇寧控股集團質押給淘寶，質押所得資金主要用來兌

付集團的債務，以蘇寧集團身為國內其中一間連鎖店龍頭企業來說，為了避免因資金短缺而令債

務到期兌付出現問題，連蘇寧集團規模如此龐大的企業都出現資金鏈問題，小企業的經營更加不

樂觀，雖然國內公報的經濟數據續漸走好，但企業債務違約的消息不斷，由華晨汽車集團（華晨

中國（０１１１４）的母企）債務違約開始，到現在蘇寧質押股份以求順利渡過難關，這些都顯

示國內無論經濟復甦或營商環境都並不樂觀，消費市場的衰退乏力將引發連串經濟危機，黑天鵝

將洶群而出。



＊將計就計＊



恆指上周一、周二（７日、８日）下跌總共５００多點，隨後於周三（９日）開始橫行，牛

熊證街貨比例再輕微上升至５８：４２，散戶開始流入牛證，熊證重倉位對比上周反而向下移至

２７１００點，估計大戶會繼續借勢上試２７０００點繼續引散戶追入牛證，然後在調頭向下

回收牛證，認沽期權繼續在２４８００點建倉，投資者宜觀望牛熊證街貨變化趁機造空。



＊股票簡評＊



九興控股（０１８３６）主要從事生產、銷售休閒鞋和時裝鞋，集團的基礎客戶包括

Ｃｌａｒｋｓ、Ｒｏｃｋｐｏｒｔ、Ｄｅｃｋｅｒｓ、ＥＣＣＯ、Ｔｉｍｂｅｒｌａｎｄ和

Ｋｅｎｎｅｔｈ Ｃｏｌｅ等等。九興控股的主要市場在北美洲和歐洲，在疫情的影響下首當其

衝，表現差強人意。這一點也從集團的中期業績浮現出來，九興控股的半年營業總額下跌超過

３０％導致轉盈為虧，其中佔集團主要收入的女裝鞋履營業額下跌接近４０％，溢利下跌略超

４０％尚算合理，投資者要注意的是九興控股的零售和批發業務雖然只下跌約１０％但虧損擴大

，單這部分就超過集團的總虧損，也就是說九興控股若果只專注代工業務還是有利可圖，管理層

是否應該從小股東利益出發，認真考慮放棄零售和批發業務，重回單一代工業務，追求做到極致

總比亂石投林好。投資者宜待市盈率回到６倍附近買入。《資深市場人士 戴名》



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