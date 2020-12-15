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15/12/2020 10:19

【紓困措施】林鄭料聖誕前向財委會申請注資新一輪防疫抗疫基金

　　《經濟通通訊社１５日專訊》行政長官林鄭月娥今早見記者時表示，預計聖誕節前，政府會
到立法會向財務委員會申請注資另一輪防疫抗疫基金，幫助受社交距離措施影響而需要關閉的處
所、禁晚市堂食的食肆，提供支援。
　　她表示，今輪防疫抗疫基金的發放將會非常簡單便捷，受影響行業的企業不用提出申請。她
又感謝財委會主席陳健波提出，只要政府準備就緒，隨時可召開特別財委會審批申請。
　　早前有傳媒報道，政府正擬定第四輪防疫抗疫基金，金額料較第三輪的２４０億元高，預計
本月內提交立法會審議。政府先後推出３輪防疫抗疫基金，包括補助被勒令停業的處所。３輪基
金的金額分別為１３００億、１３７５億及２４０億元。

＊每周約有６００多宗確診個案＊

　　另外，林鄭月娥又提到，本港近期每周約有６００多宗新冠肺炎確診個案，包括過去三星期
分別的６４８、６６１及６１３宗，認為疫情並無幾何式上升，但仍然不能鬆懈，疫情依然十分
嚴峻，源頭不明個案數目居高不下，而且確診者來自不同地區，甚至有外傭確診，亦有年輕化趨
勢。她提醒市民不要掉以輕心，呼籲其他市民除非有必須事項，否則應該留在家中，而留在家中
亦要減少聚集。（ｈｙ）

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