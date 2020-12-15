  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/12/2020 11:09

【新冠肺炎】澳門連續２６０天無本地病例，首批疫苗明年首季抵澳

　　《經濟通通訊社１５日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心昨天舉行例行記者會，疾
病預防控制中心傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好表示，今年３月已開始和疫苗廠家接觸，
直接和三種研發進度較快三種技術路線（滅活、ｍＲＮＡ、腺病毒載體）的疫苗生產公司洽談，
首批疫苗預計明年首季抵澳。
　　她指滅活疫苗由中國國藥集團研發，採購量為４０萬劑，首批預計會在明年首季交貨；
ｍＲＮＡ疫苗由復星代理的ＢｉｏＮｔｅｃｈ研發，採購量同為４０萬劑，首批預計會在明年首
季交貨；至於腺病毒載體由ＡｓｔｒａＺｅｎｅｃａ研發，採購量同為４０萬劑，預計明年第二
季交貨。

＊安排市民登記接種已有預案＊

　　被問及澳門全民接種新冠疫苗的時間表時和預計明年６月時的疫苗接種情況時，山頂醫院醫
務主任羅奕龍指，目前只能公布疫苗採購程序及進度，難以預計半年後的情況，因為當中存在許
多可變因素，包括疫苗供應情況、市民對疫苗的接受程度等等。他表示，當局會根據實際情況，
為澳門居民爭取盡快接種安全有效的疫苗。至於全民接種疫苗的具體時間表，需要待有疫苗供澳
才能再研究；強調當局內部已有許多方案，包括疫苗運抵澳門後，如何有系統地安排市民登記及
接種疫苗。

＊連續１７１天無輸入病例＊

　　羅奕龍續稱，澳門已連續２６０天無本地病例報告，已連續１７１天無境外輸入病例報告。
累計確診病例４６例，包括４４例境外輸入病例，２例輸入相關病例，沒有死亡病例，所有病人
已全部出院，無任何醫務人員受到感染。所有治癒病人已完成康復期隔離，目前沒有密切接觸者
接受醫學觀察。１２月７日至１３日連續７日的全澳核酸檢測採樣總數共有８８５３７人次。

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning15/12/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：阿里站穩244可部署
中國故事14/12/2020
《神州經脈》反壟斷刀落科技巨頭　官媒狠批社區團購　A場收升
中國故事14/12/2020
【反壟斷】反壟斷大刀斬向科技巨頭　監管擬修法威懾力恐再升級
數碼轉型攻略14/12/2020
港產培訓專用平台助舉辦網上／混合式學習活動　足不出戶仍可人才培訓數碼轉型
剖析天下14/12/2020
【大國博弈】雷鼎鳴：拜登上台或放寬對華限制　料美重歸多邊主義
財經熱話14/12/2020
【李小加退任】李小加：對香港未來從無懷疑　日後需擴展互聯互通
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus】賞 東薈城名店倉聖誕親親禮遇

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Hong Kong Mask全球首創彩虹耳繩三層醫用口罩

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>