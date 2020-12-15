【新冠肺炎】澳門連續２６０天無本地病例，首批疫苗明年首季抵澳

《經濟通通訊社１５日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心昨天舉行例行記者會，疾

病預防控制中心傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好表示，今年３月已開始和疫苗廠家接觸，

直接和三種研發進度較快三種技術路線（滅活、ｍＲＮＡ、腺病毒載體）的疫苗生產公司洽談，

首批疫苗預計明年首季抵澳。

她指滅活疫苗由中國國藥集團研發，採購量為４０萬劑，首批預計會在明年首季交貨；

ｍＲＮＡ疫苗由復星代理的ＢｉｏＮｔｅｃｈ研發，採購量同為４０萬劑，首批預計會在明年首

季交貨；至於腺病毒載體由ＡｓｔｒａＺｅｎｅｃａ研發，採購量同為４０萬劑，預計明年第二

季交貨。



＊安排市民登記接種已有預案＊



被問及澳門全民接種新冠疫苗的時間表時和預計明年６月時的疫苗接種情況時，山頂醫院醫

務主任羅奕龍指，目前只能公布疫苗採購程序及進度，難以預計半年後的情況，因為當中存在許

多可變因素，包括疫苗供應情況、市民對疫苗的接受程度等等。他表示，當局會根據實際情況，

為澳門居民爭取盡快接種安全有效的疫苗。至於全民接種疫苗的具體時間表，需要待有疫苗供澳

才能再研究；強調當局內部已有許多方案，包括疫苗運抵澳門後，如何有系統地安排市民登記及

接種疫苗。



＊連續１７１天無輸入病例＊



羅奕龍續稱，澳門已連續２６０天無本地病例報告，已連續１７１天無境外輸入病例報告。

累計確診病例４６例，包括４４例境外輸入病例，２例輸入相關病例，沒有死亡病例，所有病人

已全部出院，無任何醫務人員受到感染。所有治癒病人已完成康復期隔離，目前沒有密切接觸者

接受醫學觀察。１２月７日至１３日連續７日的全澳核酸檢測採樣總數共有８８５３７人次。

