《新股上市》藍月亮暗盤收報１５﹒３２元，每手賺１０８０元

《經濟通通訊社１５日專訊》內地洗衣液品牌藍月亮（０６９９３）明日（１６日）掛牌，
輝立暗盤收報１５﹒３２元，較招股價１３﹒１６元高１６﹒４１％，每手５００股，不計手續
費賺１０８０元。
富途暗盤收報１５﹒９８元，高招股價２１﹒４３％，每手不計手續費賺１４１０元。
（ｃｗ）
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