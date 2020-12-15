《新股上市》藍月亮暗盤收報１５﹒３２元，每手賺１０８０元

《經濟通通訊社１５日專訊》內地洗衣液品牌藍月亮（０６９９３）明日（１６日）掛牌，

輝立暗盤收報１５﹒３２元，較招股價１３﹒１６元高１６﹒４１％，每手５００股，不計手續

費賺１０８０元。

富途暗盤收報１５﹒９８元，高招股價２１﹒４３％，每手不計手續費賺１４１０元。

（ｃｗ）

