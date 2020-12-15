《日入而息》林鄭指聖誕前申注資抗疫基金，藍月亮暗盤升逾１６％

《今天重點》﹡林鄭月娥稱特首訪京述職由中央決定，暫無詳細資料公布；林鄭料聖誕前向

財委會申請注資新一輪防疫抗疫基金；林鄭月娥稱採購疫苗參考專家意見，

批評小部分人惡意造謠

﹡藍月亮（０６９９３）暗盤收報１５﹒３２元，每手賺１０８０元

匯豐私人銀行料明年底恆指目標有望升至２９９７０點；光大新鴻基料明年

恆指上望２９０００點，推薦６大舊經濟股

﹡本港新增９８宗確診８９宗屬本地，３０宗源頭不明；再多兩名確診患者不

治，累計死亡人數增至１２２人；大埔豐年樓外傭宿舍、寶達邨達怡樓及彩

雲邨明麗樓須強檢

﹡統計局表示１１月工業增加值增７％，符預期；１１月社會消費品零售總額

增５％，略遜預期；首１１月全國固定資產投資增２﹒６％，符預期

﹡中國１１月ＦＤＩ同比漲５﹒６％至１４３﹒８億美元



《即日市況》﹡反壟斷政策風險續拖低重磅科網股，港股跌１８２點收報２６２０７



《深滬股市》﹡人行連續５個月增做ＭＬＦ，滬指全日悶跌０﹒０６％



《美元匯價》﹡英鎊預期１﹒３１╱１﹒３５之間上落；歐元最新報１﹒２１５７╱６０，

日圓最新報１０３﹒９７╱１０４



《公司資訊》﹡中銀香港（０２３８８）首推銀聯二維碼「ＱＲ提款」服務

﹡威華達控股（００６２２）全資附屬已悉售所持證公司所有股權

﹡神州租車（００６９９）委任于洪飛及嚴旋為非執行董事

﹡華泰證券（０６８８６）成為首家獲倫敦證交所註冊做市商資格的亞洲機構

﹡華潤醫藥（０３３２０）直屬中國醫藥研發中心創新藥獲批准臨床試驗

﹡匯豐於香港完成首宗美元ＳＯＦＲ企業貸款

﹡網傳小米（０１８１０）夥比亞迪（０１２１１）出車，兩集團否認

﹡華潤電力（００８３６）附屬電廠１１月份售電量按年升９﹒７％

﹡中煤能源（０１８９８）１１月商品煤銷量按年升１２﹒２％

﹡盛業資本（０６０６９）附屬出售應收帳款，涉８０５０萬元人民幣

﹡俊知集團（０１３００）旗下俊知技術中標中國電信光纜集中採購項目

﹡楓葉教育（０１３１７）與深圳龍崗區政府訂立合作協議，將總部搬遷及運

營新學校

﹡開源控股（０１２１５）巴黎酒店最早明年１月重新開放，或會再延遲



《國企紅籌》﹡南航（０１０５５）１１月客運運力按年跌２１﹒３６％

﹡蒙牛（０２３１９）附屬斥３０億元人民幣增持妙可藍多股權至２３﹒８％

﹡華潤水泥控股（０１３１３）周龍山退任董事局主席及執行董事等職務

﹡東航集團轉讓其中國航信（００６９６）內資股股份予中移資本

﹡中國中治（０１６１８）首１１個月新簽合同額８９４３億元人民幣，按年

增３６％



《神州民企》﹡據報台積電前營運長蔣尚義將任中芯國際（００９８１）副董事長



《中國要聞》﹡１１月社會消費品零售總額增５％，略遜預期

﹡中國１１月ＦＤＩ同比漲５﹒６％至１４３﹒８億美元

﹡全國１１月城鎮調查失業率５﹒２％，連降４個月

﹡首１１月全國固定資產投資增２﹒６％，符預期

﹡首十月全國規模以上工業利潤增０﹒７％，今年首轉正

﹡統計局表示１１月工業增加值增７％，符預期；１１月天然氣進口增轉降，

原油進口降幅收窄；首１１月全國商品房銷售額增７﹒２％首１１月房地產

投資增６﹒８％，增速加快；消費增長勢頭延續，穩定增長有很多有利條件

；經濟延續恢復態勢，穩定發展基礎還需加力；統計局料明年經濟增速加快

，因今年基數低非明顯改變；統計局回應ＣＰＩ轉負：消費價格無大變，會

回歸合理

﹡暫緩上市後首發聲，井賢棟稱防範風險是創新發展前提

﹡上月全國樓市調控力度減，分析師稱監管趨勢未變

﹡小米基金入股睿力集成電路，後者注冊資本增近７９％

﹡李克強稱加強宏觀協調，維護全球產業鏈供應鏈穩定

﹡南京規範社區團購市場，強調有序競爭禁止低價傾銷

﹡國家醫保藥品目錄准入談判啟動，據報中成藥價格遭削

﹡格力電器被剔出ＭＳＣＩ指數，被外資買爆需暫停接盤

﹡人行ＭＬＦ規模創記錄，方正證券：與信用債風波有關；人行超額續做

９５００億ＭＬＦ，對沖本月６０００億到期；三季度末金融業機構總資產

同比增１１﹒２％；人行巨額放水略推低匯價，人幣即期收跌７９點；人行

上海總部表示加快解決人民幣回流的不便和障礙

﹡環時確認內地封殺採購澳洲煤炭，澳方稱屬貿易歧視

﹡互聯網金融協會年報：金融科技監管試點將深化擴展

﹡報告指１１月中國移動遊戲市場銷售收入環比降４％

﹡分析指後續反壟斷或涉經營行為，修法後罰款高至５千萬

﹡虎牙表示已就與鬥魚合併交易向監管申報，將積極配合審查

﹡滬深交易所啟新一輪退市制度改革，新增組合財務指標

﹡中國教授認虛假陳述罪刑滿返國，美法官批無悔意

﹡華為Ｍａｔｅ４０今啟預售，據報各平台名額已被搶光

﹡東方金誠被揭受賄評級醜聞，遭下令停業整改三個月

﹡退市制度升級嚇退炒作游資，全日近５０隻ＳＴ股跌停

﹡江淮汽車表示持股６％的股東建投投資擬再減持２％股份

﹡能源緊張延至燃氣，傳中海油請求合作方保ＬＮＧ供應

﹡長三角地區展開農業農村領域深層次合作

﹡江蘇銀行發布「Ｇ６０科創貸」，總授信金額５億元

﹡據報阿里、寧德時代參與上汽集團旗下享道出行新一輪融資

﹡財政部表示首１１月證券交易印花稅同比增近五成

﹡首十一月全國財政收入同比降５﹒３％支出增０﹒７％



《寶島快訊》﹡台股收跌１％，台積電正在研究量子運算



《其他消息》﹡林鄭月娥稱特首訪京述職由中央決定，暫無詳細資料公布；林鄭料聖誕前向

財委會申請注資新一輪防疫抗疫基金

﹡旅發局表示１１月訪港旅客近六千人次，大跌９９﹒８％

﹡消委會表示稅貸息率差異大，最低實際利率只適用於較大額貸款

﹡鄭紀航被指多宗裁決偏頗，司法機構：投訴不成立

﹡立法會財委會會議改於明日舉行

﹡新一期居屋攪珠結果出爐，最快明年５月開始揀樓

﹡深股通額度全日用５﹒９億元；滬股通額度全日用１３﹒７億元，陸股通淨

流出３﹒５億

﹡香港蟬聯全球外派僱員生活費用最高城市，東京及紐約排第二及第三

﹡海關搗破洗黑錢集團拘四人，涉款８﹒８億元

﹡馬會撥５２２６萬元為畢業生配對求職，提供４００個見習職位

﹡澳洲會計師公會倡外匯基金投資本港有潛力企業，延長保就業計劃

﹡Ｊｏｂｓ ＤＢ表示應屆畢業生平均月薪１﹒６萬，近半數對前景悲觀

﹡Ｏｎｅ Ｄｅｇｒｅｅ夥壁虎互助拓內地寵物保障產品



《新冠肺炎》﹡本港新增９８宗確診８９宗屬本地，３０宗源頭不明

﹡豐年樓外傭宿舍、寶達邨達怡樓及彩雲邨明麗樓須強檢

﹡四川航空１名機師確診，曾出席３００人的婚宴

﹡再多兩名確診患者不治，累計死亡人數增至１２２人

﹡本港三名人士因違反強制檢疫令被判即時監禁

﹡貝萊德上調股票中短期評價至增持，長期評價維持中性

﹡許樹昌稱第四波疫情似乎到了頂峰，籲市民減少外出

﹡道富表示疫苗接種短期或活化市場，但長期前景尚未明朗

﹡機場警區男警長初步確診，機場累計７警染疫

﹡澳門連續２６０天無本地病例，首批疫苗明年首季抵澳

﹡林鄭月娥稱採購疫苗參考專家意見，批評小部分人惡意造謠

﹡袁國勇稱擬接種港大團隊研發疫苗，毋須擔心疫苗產地

﹡港府表示網傳訂購內地疫苗屬政治決定純屬造謠

﹡巴西衛生機構稱中國批准緊急使用疫苗授權標準不透明

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