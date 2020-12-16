《華爾街內望》憧憬新刺激方案，美股漲逾１％，道指升３３７點

《經濟通通訊社１６日專訊》華府可能出台新刺激措施保護經濟免受疫情影響，美股周二（

１５日）大幅走高，當中納指創收市新高。

道指漲３３７點或１﹒１３％，收報３０１９９點。標指漲１﹒２９％或４７點，報

３６９４點，兩指數皆創上月底以來最好單日表現。納指攀升１５５點或１﹒２５％，收報

１２５９５點，創收市新高。另外羅素２０００指數創新高，飆升約２﹒４％，報１９５９點。

美國近期感染率和死亡人數激增，加上上月就業數據欠佳，將推動國會就新刺激方案迅速達

成協議。

美國眾議院議長佩洛西最新邀請國會領袖舉行會議，爭取敲定大規模的政府開支協議，並就

新救援方案達成協議。

聯儲局開始為期兩日的會議，或暗示在可預見的未來保持低息環境，而最近推出的疫苗預計

將改善聯儲局對明年前景的預測。

板塊方面，標普公用事業指數近２％，創上月初以來最大單日漲幅。標普科技股指數亦漲１

﹒６％，另外非必需消費品股、材料股領漲。

個股方面，蘋果跳升５％，創１０月以來最高，有傳公司計劃在明年上半年將手機產量提高

３０％。

禮來漲６％，公司收購Ｐｒｅｖａｉｌ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ以擴大基因治療領域的

業務，交易金額可能高達１０億美元，後者股價飆升８２％。

Ｍｏｄｅｒｎａ急挫５％，不過美國食品藥物管理局（ＦＤＡ）已表明沒有對其疫苗提出任

何新重大擔憂，而且有傳疫苗將於本周五獲緊急使用授權。

指標十年期國債收益率漲２﹒７個基點至０﹒９１７９％。兩年期國債收益率漲不足１個基

點，報０﹒１２１％。（ａｌ）

