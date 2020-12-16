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即市新聞

16/12/2020 07:50

《匯市走勢》聯儲局會議提振風險偏好，美元徘徊在近兩年低位附近

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美國大規模支出方案和新刺激方案取得進展，加上聯儲局在今
年最後一次會議上可能提供更多寬鬆貨幣政策的線索，市場風險偏好獲提振，美元周二
（１５日）徘徊在兩年低位附近。
　　美元指數盤報９０﹒４５８，上日曾跌至９０﹒４１９，創年內最低。英鎊兌美元漲
０﹒８９％，報１﹒３４４４美元。歐元兌美元漲０﹒１％，報１﹒２１５５美元。澳元兌美元
漲０﹒４１％至０﹒７５６２美元。比特幣漲１﹒１７％，報１９５０５﹒２７美元。
　　美國國會眾議院議長佩洛西表示，美國國會領袖快將開會，以敲定規模巨大的撥款議案，並
打破新刺激方案磋商的僵局，而財長努欽將通過電話參加會議。
　　不過歐美的感染人數和死亡率在疫苗推廣工作仍在繼續下令人擔憂，而Ｍｏｄｅｒｎａ的疫
苗本周或即將獲得監管機構批准。
　　聯儲局開始為期兩日的議息會議，預計將維持利率在接近零水平，並暗示未來數年仍將維持
該水平，有分析預計儲局將對其大規模債券購買計劃的持續時間給予新指引。
　　英國脫歐方面，英國首相約翰遜向其內閣重申，貿易協議磋商最有可能的結果是不能達成任
何協議。（ａｋ）

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